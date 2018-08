Min Salute | presenza Ogm in Italia resta decisamente limitata

RoMina Carrisi dimagrita per un problema di salute : La figlia di Al Bano e Romina Power Romina Carrisi è dimagrita a causa di un problema di salute. Non è difficile notare la perdita di peso avvenuta negli ultimi mesi: basta guardare le foto pubblicate su “Instagram” dalla Carrisi. Inizialmente il dimagrimento poteva sembrare il risultato di una dieta, ma negli ultimi tempi si è fatta strada l’ipotesi di un problema di salute, circostanza poi confermata dalla stessa Romina. Il dimagrimento ...

RoMina Carrisi dimagrita per un problema di salute. La figlia di Al Bano : «Mangio solo riso e zucchine» : Romina Carrisi dimagrita a causa di un problema di salute. Non è difficile notare la perdita di peso avvenuta negli ultimi mesi: basta guardare le foto pubblicate su Instagram dalla figlia di...

RoMina Carrisi - paura per la figlia di Al Bano : 'Dimagrita troppo' - la verità sulla sua salute : I fan della figlia di Al Bano e Romina , che porta il nome della madre cioè Romina Carrisi Power , da mesi sono preoccupati per la drastica trasformazione del suo fisico. È subito balzato agli occhi ...

RoMina Carrisi dimagrita : «Ho avuto problemi di salute». Cosa è successo alla figlia di Al Bano : Negli ultimi mesi le sue foto sui social non mentono: Romina Carrisi Power, la figlia di Al Bano e Romina, appare fortemente dimagrita. Ma se inizialmente si poteva pensare che il fisico più...

Unione Sportiva Acli Marche - settimo appuntamento con ''Salute in camMino Ascoli'' : ... grazie ad un contributo dell'Asur Marche , DGR 1118/2017, e patrocinata dall'amministrazione comunale di Ascoli Piceno, nell'ambito del progetto regionale "Sport senza età", sta coinvolgendo ...

Salute : gli uoMini si fidano di più del dottore se è della stessa etnia : L’empatia tra medico e paziente potrebbe essere influenzata dalla provenienza etnica. Secondo uno studio dell’Università di Berkeley, gli uomini di colore si fidano di più del dottore se il camice bianco è afroamericano. La ricerca è stata pubblicata dal ‘National bureau of Economic research’. Gli uomini afroamericani hanno tassi più alti di morte prematura rispetto a qualsiasi altro gruppo etnico degli Stati Uniti. La ...

Foundation for a Smoke-Free World condivide un'Agenda preliMinare su salute - scienza e tecnologia e presenta una richiesta multimilionaria in dollari per proposte per lo sviluppo di biomarcatori : La Foundation presenta una richiesta multimilionaria di dollari per lo sviluppo di biomarcatori Insieme alla sua Agenda preliminare su salute, scienza, e tecnologia sta presentando una , RFP, per ...

Crollo Genova - Ministro della Salute Grillo ringazia soccorsi : Roma, 16 ago., askanews, - 'Vogliamo ringraziare tutti gli operatori del soccorso impegnati a Genova ininterrottamente da 48 ore'. Lo scrivono in una nota Giulia Grillo, ministro della Salute, e ...

Ministero della Salute - rischio listeria salmone : Coop ritira lotto : rischio listeria in un lotto del salmone affumicato. Lo annuncia il Ministero della Salute attraverso il suo sito. Coop ritira lotto: ecco quale.

Salute : ecco perché le donne soffrono più di mal di testa rispetto agli uoMini : Un nuovo studio svela un potenziale meccanismo che causa il mal di testa e che potrebbe spiegare perché le donne soffrono di emicrania più degli uomini. Lo studio, pubblicato in Frontiers in Molecular Biosciences, suggerisce che gli ormoni sessuali influenzano le cellule intorno al nervo trigemino e i vasi sanguigni collegati alla testa, con gli estrogeni (ai loro livelli più alti nelle donne in età riproduttiva) che sono particolarmente ...

Ritirata acqua Santa Croce : quale formato e lotto da non consumare secondo il Ministero della Salute : L’acqua Santa Croce è protagonista di un ritiro forzato e stabilito, in via precauzionale, dal Ministero della Salute. I consumatori dovranno stare alla larga da uno specifico formato del prodotto e da un altrettanto determinato lotto e questo per un possibile reale rischio per la loro Salute. Il comunicato del Ministero parla chiaro: l’acqua Santa Croce nella bottiglia da 1 litro in vetro (venduta in confezioni da sei) è ...

Acqua Santa Croce ritirata dai negozi : “Non bevetela”/ Ultime notizie : richiamo del Ministero della Salute : L'Acqua Santa Croce ritirata dai supermercati: il ministero dispone il ritiro precauzionale delle bottigliette per la presenza dl alcune particelle. "Non bevetela".(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 23:10:00 GMT)

ACQUA SANTA CROCE RITIRATA DAI NEGOZI/ Ministero della Salute : "Non bevetela - particelle in sospensione" : L'ACQUA SANTA CROCE RITIRATA dai supermercati: il Ministero dispone il ritiro precauzionale delle bottigliette per la presenza dl alcune particelle. "Non bevetela".(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 21:41:00 GMT)

Allerta del Ministero della Salute - ritirata acqua Santa Croce : “Non bevetela” : Il provvedimento riguarda le bottiglie formato da 1 litro in vetro, con numero di lotto BL060A10 e data di scadenza Marzo 2020: conterrebbero particelle in sospensione da caratterizzare. Tutti gli altri lotti sono invece sicuri.Continua a leggere