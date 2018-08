Perché la lira turca sta precipitando e cosa comporterà

Perché la lira turca è crollata. Trump esulta e aumenta i dazi : Sono geopolitiche, monetarie e macroeconomiche le ragioni che hanno innescato la crisi valutaria in Turchia nel giorno in cui la lira tracolla sul dollaro del 12% al minimo storico di 6,2. Le pressioni di Erdogan sulla Banca centrale sono uno dei principali fattori di vulnerabilità...

Turchia - politiche autoritarie e finanza in poche mani : Perché la lira è crollata : La Turchia è un'economia emergente tra le più rilevanti. Il Paese fa parte della Nato, anzi è il secondo esercito dell'Alleanza: ha un ruolo strategico notevole, anche per il fatto di essere una ...

Perché la lira turca è crollata. Trump esulta e aumenta i dazi : Sono geopolitiche, monetarie e macroeconomiche le ragioni che hanno innescato la crisi valutaria in Turchia nel giorno in cui la lira tracolla sul dollaro del 12% al minimo storico di 6,2. Le pressioni di Erdogan sulla Banca centrale sono uno dei principali fattori di vulnerabilità...

Perché con il ritorno alla lira il debito pubblico ci costerebbe di più e faremmo più austerità? : ... porre fine all'era della liretta, che oltre ad averci regalato un quindicennio abbondante di alta inflazione, ci lasciava in dote il più alto debito pubblico in rapporto al pil del mondo avanzato. ...

Salirà il level cap in Destiny 2 I Rinnegati - Perché Cayde-6 deve morire : La nuova e grande espansione, Destiny 2 I Rinnegati, arriverà come tutti sanno il prossimo 4 settembre per PC, PS4 e Xbox One. Il gioco sarà protagonista dell'importante copertina di Gameinformer, stanno cominciando ad emergere quindi i primi dettagli importanti e le novità. Come riporta Gamerant la prima è che il level cap nel gioco Salirà a 50, un ben salto in avanti rispetto all'attuale 30. Sono arrivate conferme anche all'innalzamento del ...