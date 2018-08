Mafia | Dia confisca beni per 150 mln

Mafia - maxi confisca della Dia a Palermo : 7.48 La Dia di Palermo ha confiscato un ingente patrimonio sottratto agli imprenditori 61enni Angelo e Giuseppe Ingrassia,ritenuti contigui alla Mafia.Le indagini hanno accertato l'infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato ortofrutticolo della città, sia direttamente sia attraverso prestanome, sotto l'influenza della potente cosca dell'Acquasanta capeggiata dai Galatolo confiscati fabbricati,appartamenti,terreni,negozi e ...

Mafia : Dia Palermo confisca beni per 400 milioni a ex deputato Acanto : Palermo, 10 ago. (AdnKronos) – beni per un valore che supera i 400 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Palermo all’ex deputato regionale Giuseppe Acanto, 58 anni, ritenuto vicino a Cosa nostra. La Direzione Investigativa AntiMafia di Palermo ha dato esecuzione ad un decreto di confisca di beni, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale di Palermo. Il provvedimento, emanato a seguito di ...

Mafia : Dia Palermo confisca beni per 400 milioni a ex deputato Acanto (2) : (AdnKronos) – La confisca ha interessato beni mobili ed immobili, rapporti bancari, intero capitale sociale e relativi compendi aziendali, nonché quote societarie per un valore stimato di oltre 400 milioni di euro. Acanto inoltre, è stato ritenuto dal Tribunale di Palermo ‘socialmente pericoloso” e per questo sottoposto a sorveglianza speciale di P.S. per anni quattro a partire dal 2018. L'articolo Mafia: Dia Palermo ...

Mafia - Dia confisca beni per 400 milioni : 7.40 La Direzione investigativa antiMafia (Dia) di Palermo ha eseguito un decreto di confisca di beni per oltre 400 milioni di euro, riconducibili a Giuseppe Acanto, 58 anni, ex deputato regionale ritenuto legato ai vertici di "Cosa Nostra" di Villabate (PA). Candidato alle amministrative del 2001 con la lista Biancofiore,riuscì a ottenere un seggio all'Assemblea regionale siciliana. beni mobili e immobili, rapporti bancari, capitale sociale e ...

Vittoria - Comune sciolto per Mafia : si insedia Commissione : Si e' insediata a Palazzo Iacono a Vittoria la Commissione Prefettizia che guidera' il Comune, sciolto per mafia, fino alle prossime elezioni.

Mafia - Dia sequestra beni per 1 milione : 7.03 Dall'alba la Dia di Catania sta eseguendo due decreti di sequestro di beni emessi dal Tribunale di Catania nei confronti di esponenti di spicco del clan Trigila, operante nel territorio di Noto (SR). Il valore dei beni mobili e immobili, e delle somme di denaro sottoposte a sequestro, è stimato in oltre un milione di euro.

Mafia : Dia Messina sequestra patrimonio noto imprenditore : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Dalle prime ore del mattino, la Dia di Messina, supportata dal Centro Operativo di Catania, su disposizione del Tribunale Misure di Prevenzione di Messina, che ha accolto la proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale a firma dal Direttore della DIA, Generale di Divisione Giuseppe Governale, sta sequestrando "l’ingente patrimonio nella disponibilità di un noto imprenditore operante nel settore ...

Mafia - in Lombardia nessuno la nega più : uno studio pagato dalla Regione racconta le metastasi provincia per provincia : Non c’era, ora è una metastasi diffusa in tutta la Regione. Eccola qui la Mafia al Nord. Il ritratto, provincia per provincia, arriva proprio da Regione Lombardia, cioè dalle stesse sale dove – solo pochi anni fa – s’era levato energico, risoluto e sdegnato il diniego dell’allora governatore (e già ministro degli Interni) Roberto Maroni: “La Mafia al Nord non esiste”. Era il 2010 e dopo sei anni proprio qui, e proprio grazie ai ...

"Mafia a Roma sempre più come in Campania - Calabria e Sicilia". Il rapporto della Dia : La criminalità organizzata a Roma è sempre più simile alle associazioni mafiose calabresi, siciliane e campane. I metodi utilizzati, infatti, non differiscono molto da quelli utilizzati da mafia, camorra e 'ndrangheta. Questo uno dei dati che emerge dall'ultimo rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia. Secondo il documento, in alcune aree della Capitale ci sono formazioni criminali che, "basate su stretti ...

Mafia - Dia : lotta per successione Riina - c'è rischio atti di forza : Cosa nostra "non puo' rinunciare a dotarsi di un nuovo capo" ma la successione di Toto' Riina presenta "aspetti problematici" ed è "a rischio di forti tensioni che potrebbero sfociare in atti di forza, con pericolose ripercussioni nell'immediato". A lanciare l'allarme è l'ultima Relazione semestrale della Direzione investigativa antiMafia, secondo cui nel ...

"AGITARSI - ORGANIZZARSI - STUDIARE!" - PROGETTO ANTIMafia DELL'ASSOCIAZIONE RAGUSANA GENERAZIONE ZERO : Ampio e fondamentale spazio viene dedicato alla formazione, grazie alla partecipazione di figure professionali del mondo della comunicazione per fornire ai giovani gli strumenti di base da utilizzare ...

Maradona e la sua teoria sui Mondiali : "La 'Mafia' delle nazionali europee porta via i calciatori africani per naturalizzarli" : "C'è una mafia che porta via i calciatori africani per naturalizzarli per le nazionali europee. E molte volte il bisogno obbliga questi giovani giocatori a fare una scelta del genere". È un Diego Maradona senza peli sulla lingua quello che, nel corso della trasmissione "La mano del Diez" sull'emittente venezuelana Telesur, sottolinea che tre delle quattro nazionali semifinaliste ai Mondiali sono in gran parte composte da figli ...