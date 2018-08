Bimbo ucciso dal batterio | migliorano le condizioni degli altri 6 pazienti

Bimbo ucciso da batterio - la difesa dell’ospedale : “Abbiamo fatto il necessario” : “Presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ASST Spedali Civili di Brescia si e’ sviluppato un focolaio epidemico di infezione/colonizzazione da Serratia marcescens, caratterizzato da tre casi di sepsi neonatale, un’infezione delle vie urinarie e sei casi di colonizzazione”. Cosi’ la direzione del Civile di Brescia, dove un neonato e’ morto a causa di un’infezione dal batterio Serratia ...

Agguato mafioso nel Reggino : boss ucciso - grave un Bimbo : Agguato mafioso a Seminara. Due killer ieri hanno ucciso Giuseppe Fabio Gioffré, pregiudicato di 39 anni, presunto esponente dell'omonima cosca della 'ndrangheta, in un terreno di sua proprietà in ...

'Ndrangheta - ucciso 39enne. Grave Bimbo : 21.02 Un pregiudicato di 39 anni, presunto esponente della cosca Gioffré, è stato ucciso in un agguato in un terreno di sua proprietà a Seminara (Reggio Calabria). Nello stesso agguato è rimasto ferito Gravemente un bambino di 10 anni, di nazionalità bulgara, che si trovava insieme alla vittima. E' ricoverato in prognosi riservata a Reggio Calabria.

