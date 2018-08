Tuffi | Europei 2018 | Bondar trionfa dalla piattaforma Vladimir Barbu conclude nono

Europei di Tuffi - Bertocchi-Pellacani oro nel sincro : Il dolce arriva in coda per l’Italia dei tuffi: agli Europei scozzesi la coppia Elena Bertocchi-Chiara Pellacani vince infatti a sorpresa l’oro nel sincro dal trampolino da tre metri precedendo Germania e Russia. Bronzo nel fondo all’azzurro Furlan nella 25 chilometri Pochi minuti dopo oro anche per Arianna Bridi

Video Tuffi - Europei 2018 : Pellacani e Bertocchi ORO da urlo nel sincro dai tre metri. Le immagini dell’impresa delle azzurre : L’oro che non ti aspetti! Nell’ultima giornata di gare degli Europei di Tuffi 2018, la vasca di Edimburgo (Scozia) si tinge d’azzurro. E’ grazie alle nostre due Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, classe 2002, che l’Italia conquista una vittoria che sa del miracoloso nella gara del sincro dai tre metri. Una prova magistrale delle due azzurre, brave ad ottimizzare le cinque rotazioni e ad ottenere un punteggio di 289.26 che è valso il successo ...

