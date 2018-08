Con i migliori musicisti la magia si ritrova subito

Honorbuy sConta i migliori Xiaomi e noi ci mettiamo 5€! : Honorbuy, uno degli store più famosi per comprare smartphone Xiaomi in Italia con garanzia e spedizione veloce (da magazzini in Italia appunto), ha indetto una promozione imperdibile in occasione delle vacanze estive chiamata “Follie Estive” che durerà per tutta la settimana di ferragosto, fino a 19 Agosto 2018. La promozione prevede degli sconti molto al dir poco “interessanti” su tutti gli ultimi dispositivi del brand ...

Tim e Vodafone a Confronto : le migliori offerte mobile di agosto (tariffe low cost) : Tim e Vodafone si danno battaglia per cercare di accaparrare clienti l’uno dall’altro visto che con iliad non c’è storia. Anche se le offerte dei due operatori sono molto simili, differiscono tra loro per le diverse opzioni tariffarie che diversificano i costi base e possono essere preferiti all’operatore francese che in quanto a copertura e qualità della rete deve ancora fare molta strada. Tim e Vodafone a confronto: ...

Ilva - flop del tavolo sull’occupazione. Di Maio : “Arcelor migliori la sua offerta o non ci sono Condizioni per ripartire” : Un’altra fumata nera. Il tavolo con Arcelor Mittal e i sindacati convocato al ministero dello Sviluppo per cercare la quadra sul futuro dell’Ilva si è concluso con un nuovo nulla di fatto. E non è nemmeno chiaro se verrà aggiornato: “Anche i sindacati hanno detto che non ci sono le condizioni per far ripartire il tavolo se Mittal non batte un colpo: cominci a dire che si sposta dai numeri di Calenda e forse possiamo cominciare ...

Dortmund - Witsel è arrivato : "Sono Con i migliori" : Axel Witsel ritorna in Europa. E va al Borussia Dortmund. Attraverso un comunicato ufficiale, il club tedesco ha annunciato l'arrivo del ventinovenne belga dal Tianjin Quanjian, dopo aver pagato la ...

Recensione Xiaomi Mi A2 : migliori specifiche ma Con qualcosa da limare : Abbiamo provato lo Xiaomi Mi A2, nuovo Android One che sulla carta promette faville, mentre nella pratica dimostra ancora qualche problema di gioventù. In ogni caso un osso duro della fascia media, che punta a conquistare fette importanti di mercato. L'articolo Recensione Xiaomi Mi A2: migliori specifiche ma con qualcosa da limare proviene da TuttoAndroid.

Knz SoundFlux - gli auricolari Con la qualità sonora delle migliori cuffie : Piccoli fuori ma grandi dentro, sembra un ritornello abusato e scontato, in realtà la sintesi è azzeccata in riferimento ai SoundFlux targati Knz. Sfruttando la tecnologia Dual Driver, gli auricolari wireless dell’azienda di Atlanta assicurano una resa sonora di alta qualità, sia per per le basse, sia per medie e alte frequenze. Dal peso irrisorio (6 grammi), le dimensioni sono più abbondanti del consueto per garantire una maggiore stabilità del ...

ConDANNATO AL PELLEGRINAGGIO DI SANTIAGO/ Solo un'esperienza buona ci fa migliori : Come prevede la legge, un ragazzino di 15 anni incirminato, ha ottenuto la messa in prova per dimostrare che era cambiato: è andato a piedi a SANTIAGO di Compostela. ROBERTO PERSICO

Le migliori serie tv del 2018 seCondo Rolling Stone USA - : 'Counterpart' Una legge immutabile della scienza: più J.K. Simmons c'è, meglio è. Nel nuovo thriller fantascientifico di Justin Marks, la star di Whiplash interpreta Howard Silk, impiegato di mondi ...

