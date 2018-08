: #Affonda Milano sulla scia della Turchia - CyberNewsH24 : #Affonda Milano sulla scia della Turchia - TelevideoRai101 : Affonda Milano sulla scia della Turchia - Daymon94519400 : RT @asmistaken: Questo posto ha una bella voce,qualcosa che suona appena, come un vetrino che affonda nell'acqua; la tua sigaretta si spegn… -

Chiusura in rosso per Piazza Affari, nell'ultima sedutasettimana, dovuta al tonfoBorsa di Ankara (la lira è precipitata del 20% in un solo giorno rispetto al dollaro Usa). La ripresa a fine contrattazioni: -2,3%. L'indice Ftse Mib ha segnato una perdita del 2,51% a 21.090 punti (La peggiore in Europa). All Share -2,41%. Crolla Unicredit a -4,7%. Spread a 267. In calo tutte le Borse europee:Parigi -1,59% (5.414 punti),Francoforte -1,99%(12.424 punti), Londra -0,97% (7667 punti) e Madrid -1,56% (9602 punti).(Di venerdì 10 agosto 2018)