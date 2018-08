Vaccini | Sileri | M5S | | depositato ddl incentrato su anagrafe vaccinale

arezzoweb

: Vaccini. Sileri (M5S) prova a gettare acqua sul fuoco: “Obbligo resta, nessuno abbandona scienza” - Quotidiano Sani… - xbici : Vaccini. Sileri (M5S) prova a gettare acqua sul fuoco: “Obbligo resta, nessuno abbandona scienza” - Quotidiano Sani… - BasicLifeSupp : Vaccini. Sileri (M5S) prova a gettare acqua sul fuoco: “Obbligo resta, nessuno abbandona scienza” - fmavitto : Vaccini. Sileri (M5S) prova a gettare acqua sul fuoco: “Obbligo resta, nessuno abbandona scienza” -

(Di giovedì 9 agosto 2018) E che consentirà di isolare i violenti e i paladini della negazione della scienza'. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter , Si apre in una nuova finestra, Fai clic per condividere su ...