Ariana Grande | nella lunghezza della tracce di “Sweetener” c’è un chiaro riferimento

Ariana Grande ha cantato per la prima volta “Sweetener” con la sua band ed è al settimo cielo : A dir poco felicissima The post Ariana Grande ha cantato per la prima volta “Sweetener” con la sua band ed è al settimo cielo appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha condiviso un video inedito delle registrazioni di “Sweetener” insieme a Pharrell : <3 The post Ariana Grande ha condiviso un video inedito delle registrazioni di “Sweetener” insieme a Pharrell appeared first on News Mtv Italia.

Mac Miller : l'ex di Ariana Grande ha pubblicato il nuovo album 'Swimming' : Dopo la fine del legame con Ariana e il fidanzamento ufficiale della pop star con Pete Davidson , Mac Miller è rimasto nel silenzio assoluto fino a fine luglio, quando finalmente ha detto al mondo ...

Mac Miller : l’ex di Ariana Grande ha pubblicato il nuovo album “Swimming” : Il primo dopo la separazione dalla cantante The post Mac Miller: l’ex di Ariana Grande ha pubblicato il nuovo album “Swimming” appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2018 : Ariana Grande - Shawn Mendes e Logic sono i primi performer annunciati : Appuntamento a lunedì 20 agosto alle 3 del mattino su MTV (Sky 130) The post MTV VMA 2018: Ariana Grande, Shawn Mendes e Logic sono i primi performer annunciati appeared first on News Mtv Italia.

Pete Davidson copre il tattoo dedicato ad Ariana Grande : il motivo : Pete Davidson copre il tatuaggio dedicato alla sua fidanzata Ariana Grande: c’è una spiegazione Come ormai è noto l’idolo delle teenager Ariana Grande e l’attore e comico Pete Davidson sono ufficialmente fidanzati. Pete Davidson ha dimostrato il suo amore per la cantante tatuandosi dei simboli chiaramente dedicati a lei. Stiamo parlando della sigla AG, iniziali […] L'articolo Pete Davidson copre il tattoo dedicato ad ...

Ariana Grande : ecco tutti i featuring presenti in “Sweetener” : Non solo Nicki Minaj The post Ariana Grande: ecco tutti i featuring presenti in “Sweetener” appeared first on News Mtv Italia.

Pete Davidson : ecco il vero motivo per cui ha coperto il tatuaggio dedicato ad Ariana Grande : Scomparse le orecchie da coniglio che aveva sul collo The post Pete Davidson: ecco il vero motivo per cui ha coperto il tatuaggio dedicato ad Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande e Nicki Minaj pubblicheranno i loro rispettivi album lo stesso giorno : Il 17 agosto sarà un gran giorno The post Ariana Grande e Nicki Minaj pubblicheranno i loro rispettivi album lo stesso giorno appeared first on News Mtv Italia.

I Fall Out Boy hanno realizzato una super cover di “No Tears Left To Cry” di Ariana Grande : L'hai riconosciuta? The post I Fall Out Boy hanno realizzato una super cover di “No Tears Left To Cry” di Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Troye Sivan e Ariana Grande : la versione con i bambini del video di “Dance To This”è la cosa più dolce che vedrai oggi : Aww The post Troye Sivan e Ariana Grande: la versione con i bambini del video di “Dance To This”è la cosa più dolce che vedrai oggi appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha cambiato il titolo della canzone “Pete” presente nel nuovo album “Sweetener” : Ecco perché The post Ariana Grande ha cambiato il titolo della canzone “Pete” presente nel nuovo album “Sweetener” appeared first on News Mtv Italia.

DEMI LOVATO RICOVERATA IN OSPEDALE/ I messaggi di affetto di Ariana Grande e Lady Gaga : DEMI LOVATO RICOVERATA in OSPEDALE, annullate due date del Tell Me You Love Me Tour: il comunicato stampa e le ultime notizie sulle condizioni di salute della cantante e attrice.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:06:00 GMT)

Ariana Grande : la mamma ha raccontato come Demi Lovato ha sempre sostenuto la cantante e il fratello Frankie : "Noi siamo qui per lei" The post Ariana Grande: la mamma ha raccontato come Demi Lovato ha sempre sostenuto la cantante e il fratello Frankie appeared first on News Mtv Italia.