Tap | lite nel governo Lezzi M5S contro Salvini | «Servono strade e scuole» Lui

Tap - Lezzi : “Emiliano protesterà con Conte per nostra lite? Tremo di paura”. Battibecco con Parenzo su Casaleggio : “Michele Emiliano ha detto che protesterà col presidente del Consiglio? Tremo di paura. Mi ha fatto arrabbiare la sua lezioncina sul governare”. Così a In Onda (La7) il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, commenta le dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, col quale la senatrice M5s ha avuto un duro scontro verbale a Bari sul gasdotto Tap. Lezzi commenta positivamente la discussa intervista rilasciata da Davide ...

Tour de France 2018 - sedicesima Tappa Carcassonne-Bagnères-de-Luchon : ecco i Pirenei! Salite durissime e una discesa finale per volare : Concluso l’ultimo giorno di riposo ci si lancia dritti verso il gran finale di Tour de France 2018 con la sedicesima tappa: da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, si incontrano i Pirenei e si va a caccia della Maglia Gialla. Percorso Primo tratto con dei lievi saliscendi e dopo 20 km ci sarà la prima breve asperità di giornata, Côte de Fanjeaux (2,4 km al 4,9%). Inizierà poi un lungo tratto in falsopiano in cui è presenta al km 70 la Côte de ...

Tap - lite tra la ministra Lezzi ed Emiliano : “Sceneggiata inaccettabile del presidente”. Lui : “Porti rispetto” : Sono volate pesanti accuse tra il ministro per il Sud Barbara Lezzi e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Al termine di un incontro convocato a Bari, per discutere del progetto del nodo ferroviario di Brindisi, tra i due è scoppiata una inaspettata lite. L’argomento, ancora una volta, il gasdotto Tap. Per la ministra Lezzi, l’appello lanciato dal governatore Emiliano ad Alessandro Di Battista a “trovare una ...

Tap - lite tra la ministra Lezzi e il governatore Emiliano. Lei : "Fai sceneggiata" - lui : "Maleducata" : Lo scontro durante una conferenza stampa sul nodo ferroviario di Bari: la ministra contestava l'appello a Di Battista fatto dal presidente della Regione Puglia via Facebook

Tour de France - arriva la Tappa epica che accenderà il duello Nibali-Froome : 4 salite e 5 discese pazzesche - pendenze incredibili e lo sterrato - qui si può decidere tutto : Tour de France, dopo uno (anzi due…!) giorni di riposo inizia un’altra corsa: Martedì 17 la decima tappa da Annecy a Le Grand-Bornand sarà il primo teatro dello scontro diretto tra i big che vogliono la maglia gialla Un giorno di riposo, anzi due. Già, perché ieri il Tour de France s’è concluso intorno alle 16:20 e domani la decima tappa da Annecy partirà molto tardi, alle 13:35. Complessivamente i corridori quindi ...