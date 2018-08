Fontana contro legge Mancino | stop dal governo Ultime notizie | Salvini | “Idea Lega | ma

Conte e Di Maio contro Fontana. Sostegno da Salvini e Meloni - InfoOggi.it : In Italia alcuni giornali stanno strumentalizzando alcuni casi di cronaca per coprire le vere emergenze del Paese e tutta l'Italia lo ha capito ieri quando si è scoperto chi era l'imbecille che ha ...

Razzismo - il ministro Fontana : “Abroghiamo la legge Mancino - no al pensiero unico contro il popolo italiano” : “Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro Razzismo anti-italiano“. Non è un comunicato di CasaPound, ma la proposta del ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana. “I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato”, aggiunge, bocciando con vigore ...

"Il razzismo è l'arma ideologica dei globalisti contro il popolo italiano". Lorenzo Fontana vuole abolire la Legge Mancino : "Abroghiamo la Legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano". A scriverlo in un post su Facebook il ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana. "I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato".La Legge 25 giugno 1993, n. 205, ...

Regione Lombardia stanzia 600mila euro per le telecamere nei nidi - Fontana : "Contro i maltrattamenti" : I fondi in una legge ad hoc. Il governatore: "Troppi episodi inaccettabili". Altri 300mila per formazione di operatori e famiglie. I contributi su base volontaria

Figli di coppie omogenitoriali : Appendino - Cirinnà e Vendola contro la proposta di Fontana : La nuova proposta del ministro [VIDEO] Lorenzo Fontana, annunciata alla Camera, ha immediatamente scatenato una feroce polemica riguardo ai diritti dei bambini Figli di coppie omogenitoriali. Fontana, infatti, ha parlato di voler negare il riconoscimento della genitorialita' alle coppie gay che, per avere un bambino, sono ricorse alla fecondazione eterologa o alla maternita' surrogata. Il ministro Matteo Salvini si è subito schierato dalla sua ...

Riconoscimento figli coppie gay. Fontana : "È contro la legge". Di Maio : "Su questo nessun accordo" : Se la società va più avanti della politica - aggiunge - allora vuol dire che la politica è un problema. Rimandiamo le parole del ministro, piene di pregiudizi, ideologie e convinzioni personali, al ...

Riconoscimento figli delle coppie gay - scontro nel governo. Spadafora contro Fontana : “Stop propaganda” : scontro nel governo sul Riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali. Il sottosegretario con delega alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, si rivolge al ministro della Famiglia Lorenzo Fontana: "Lo invito a fermare la propaganda e aprire un dialogo culturalmente serio, per evitare che il nostro Paese torni 10 anni indietro".Continua a leggere

Barbara d’Urso - duro attacco contro Aida dopo il bagno nella Fontana di piazza Navona : Barbara d’Urso striglia ancora la sua “creatura” Aida Nizar dopo il nuovo colpo di testa pubblicato sui social....