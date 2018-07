Batosta dopo batosta | forse i grandi della tecnologia hanno perso la loro hybris

Cosa succede nel Pd dopo l'ultima Batosta : Silente da giorni, lontano da taccuini e telecamere, Matteo Renzi è descritto, da chi ha modo di parlargli in queste ore, come irrequieto, "un leone in gabbia". L'ex segretario non ha il profilo di chi sa attendere che le ceneri del disastro si siano posate: scalpita, ha voglia di rimettersi subito in gioco. Altro che trasmissioni su Netflix. Il problema è che la strada per lui e per i ...