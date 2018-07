Di Maio | «Ilva | in ballo 14mila persone Verifiche sul bando»

Elisabetta Gardini contro Luigi Di Maio : 'M5s a Bruxelles ha sempre voluto la chiusura dell'Ilva' : Elisabetta Gardini smaschera Luigi Di Maio. Che ora cerca di mediare mentre i suoi, al Parlamento europeo fanno l'opposto. La questione è l' Ilva : 'chiusura subito, senza se e senza ma. Di Maio, ...

Gara Ilva - bufera su Di Maio 'L'annullamento è una follia. Verifichiamo' Sul parere frena Cantone - Anac - : ... che per lo stesso presidente dell'Anac non va annullata, ha un solo scopo per il "superministro' Luigi Di Maio: trovare un appiglio per non decidere e per rimandare una scelta politica che il M5S ...

Ilva : Bernini - Di Maio ideologico - Lega che dice? : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Un’idea incerta, diceva qualcuno, ha sempre un avvenire. In questo caso, il nefasto proposito di Di Maio sul futuro dell’Ilva rischia di avere un avvenire molto pericoloso per l’impresa siderurgica ed il suo cospicuo indotto, per l’economia del Paese e quindi per tutti gli italiani”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.“Dopo la precise ...

Ilva - Calenda sfida Di Maio in tv/ Cantone (Anac) : Governo non ci usi : Ilva, Di Maio contro il Miser dopo la relazione Anac: "pasticcio gara di cessione, lesa concorrenza". Caos nel Governo sulla acciaieria di Taranto: Calenda, "dici cose false e gravi"(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:37:00 GMT)

Scontro Di Maio-Calenda sull'Ilva. Cantone : 'Il nostro solo un parere - decida il governo' : Il presidente dell'Anticorruzione interviene sul futuro dell'acciaieria, dopo le polemiche sulla correttezza della gara che ha assegnato il gruppo siderurgico all'Arcelor Mittal. L'ex ministro dello ...

Ilva : Carfagna - Di Maio strumentalizza Cantone per non rompere con Grillo : Roma, 21 lug. , AdnKronos, 'Annullare la gara sull'Ilva sarebbe una scelta nelle facoltà del ministro, ma dalle conseguenze drammatiche per i lavoratori e per l'economia del Meridione e dell'Italia intera'. Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia 'strumentalizzare le osservazioni di Raffaele Cantone sulle ...

Gara Ilva - bufera su ministro Di Maio 'L'annullamento è una follia' Cantone - Anac - frena sul parere : ... vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia'Annullare la Gara sull'Ilva sarebbe una scelta nelle facoltà del ministro, ma dalle conseguenze drammatiche per i lavoratori e per l'economia ...

Ilva : Mugnai - Di Maio ridicolo e irresponsabile : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – ‘La vicenda Ilva va semplicemente risolta, non possono esserci soluzioni di compromesso e le minacce del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, di annullare la gara sono ridicole e irresponsabili”. Lo afferma in una nota Stefano Mugnai, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.“Secondo i calcoli della Svimez, l’impatto della crisi dell’Ilva, apertasi di ...

Ilva : Tartaglione - Di Maio contro lavoratori : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Non bastava il Decreto Dignità, ora anche sull’Ilva il vicepremier Luigi Di Maio compie scelte che vanno contro gli interessi dei lavoratori. Più che di ‘Sviluppo economico’ , il ministro pare invece occuparsi del suo esatto opposto: chiudere le aziende e mortificare la crescita”. Lo afferma in una nota Annaelsa Tartaglione, deputata di Forza Italia.“Una cultura anti impresa ...

ILVA - CALENDA SFIDA DI Maio A CONFRONTO TV/ Ultime notizie : "Irregolarità? Annulla la gara o sei quaquaraquà" : ILVA, Di MAIO contro il Miser dopo la relazione Anac: "pasticcio gara di cessione, lesa concorrenza". Caos nel Governo sulla acciaieria di Taranto: CALENDA, "dici cose false e gravi"(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:56:00 GMT)