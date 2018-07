La malattia dell' anima | il malanno dello spirito

Tumore alla prostata - l'orario degli spuntini è decisivo : l'incidenza della malattia può salire del 25% : Dimenticatevi gli spuntini di mezzanotte se non volete ritrovarvi con un cancro al seno o alla prostata. È questa la sinistra scoperta riportata dal sito dell'Indipendent. L'articolo cita una ricerca dell'Istituto di Barcellona per la salute globale, uno studio che rivela, appunto, che chi cena quot

Caparezza spezza le catene della malattia. E fa ballare Roma sotto al diluvio : Per tenere fermo Caparezza serve più di un improvviso acquazzone estivo. Michele Salvemini fa saltare Rock in Roma sotto una pioggia scrosciante che, superato il trauma iniziale, aiuta a rendere tutto più spettacolare. Sì perché quello del marziano venuto dalla Puglia non è un semplice concerto, ma piece in più atti, con cambi di scenografia improvvisi e sorprendenti.le foto sono di Gloria ...

Lino Banfi racconta la malattia della moglie Lucia e sfoga il suo dolore : L'11 luglio scorso Lino Banfi, all'anagrafe Pasquale Zagaria, famoso attore e comico pugliese, ha spento le sue 82 candeline festaggiando alla "Orecchietteria Banfi", il ristorante romano di sua proprietà aperto da qualche mese, assieme alla moglie Lucia, alla figlia Rosanna, al figlio Walter, ai nipoti ed ai suoi più cari amici. In occasione del suo ottantaduesimo compleanno il noto e amato "Nonno Libero" ha rilasciato un'intervista al ...

Valentina Dallari torna a parlare della sua malattia : "Ero alta un metro e 75 e pesavo 39 chili" : Dopo sette mesi passati in una clinica specializzata, Valentina Dallari è tornata a parlare dei suoi disturbi alimentari. L'ex tronista di Uomini e Donne , infatti, lo scorso gennaio aveva confessato ...

Valentina Dallari torna a parlare della malattia : “Pesavo 39 chili” : Valentina Dallari parla delle sue condizioni di salute oggi Valentina Dallari a più di mese dall’annuncio della sua malattia è tornata a parlare dello spinoso argomento attraverso le pagine di Uomini e Donne Magazine. Valentina Dallari ha affermato che ora va abbastanza bene: il percorso verso la guarigione è ancora molto lungo e tutto procede a piccoli passi, che sono comunque molto importanti per lei. Valentina ha ricordato di essere ...

Lino Banfi racconta della malattia della moglie Lucia : 'Non può camminare' : Lino Banfi ha raccontato ai microfoni de Il Messaggero, tutto la sua sofferenza che prova per la patologia della moglie Lucia Zagaria. L'interprete del famoso Nonno Libero de Il Medico in famiglia si era espresso sul tema già nel settembre 2017. In un'intervista rilasciata al programma Sabato Italiano trasmessa in onda su Rai 1, aveva dichiarato: 'La famiglia è la radice di tutto, è il cemento armato della nostra esistenza. Ormai la mia è ...

Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia/ "Avremmo dovuto goderci la vecchiaia insieme...” : Lino Banfi parla della malattia della moglie Lucia e confessa tutta la sua sofferenza nel vederla: "Proprio ora che volevo godermi la vita con lei", dice l'attore.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia Zagaria : ‘Non la accetto’ : A un anno di distanza da quando ne parò la prima volta, Lino Banfi torna a menzionare la malattia della moglie Lucia Zagaria, e lo fa in un‘intervista concessa a Il Messaggero: “Mia moglie, a volte, mi chiede come farò quando lei non sarà più in grado di riconoscermi. E io, per tranquillizzarla, le rispondo che ci ripresenteremo un’altra volta” spiega l’attore in occasione del suo compleanno festeggiato nel ...

LINO BANFI E LA malattia DELLA MOGLIE LUCIA/ "Non può camminare… E’ una disgraziata!” : LINO BANFI parla DELLA MALATTIA DELLA MOGLIE LUCIA e confessa tutta la sua sofferenza nel vederla: "Proprio ora che volevo godermi la vita con lei", dice l'attore.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Elena Santarelli - il racconto della malattia del figlio Giacomo : “Non è detto che il tumore annienti la vita” : Elena Santarelli è una guerriera coraggiosa. Da quando ha saputo che suo figlio Giacomo deve combattere contro un tumore cerebrale, il 30 novembre 2017, giorno della diagnosi, non si è arresa neanche un secondo. Ha sempre cercato di non trattare il piccolo, 9 anni tra pochi giorni, da malato: non ha mai pianto davanti a lui, per esempio, e ha imparato a comportarsi “come se niente fosse”. La normalità prima di tutto: “A volte, mi chiedo: ...

Elena Santarelli - perché ha parlato della malattia del figlio su Instagram : Elena Santarelli sceglie ancora una volta Instagram per parlare della malattia del figlio e svelare per quale motivo ha deciso di rendere pubblica questa sua vicenda privata così dolorosa. Qualche mese fa la showgirl aveva pubblicato sui social un post che aveva sconvolto i follower, spiegando di aver ascoltato “parole che nessun genitore vorrebbe mai sentire”. Dopo lo shock iniziale però Elena Santarelli ha deciso di reagire e di ...

Napoli - al party dello scandalo anche medici in malattia : Reparto chiuso di notte all?Ospedale del Mare: dopo la sospensione scatta la definitiva revoca dell?incarico per Francesco Pignatelli, a questo punto ex primario della Chirurgia vascolare...

«Il cardinale Tauran ha servito la Chiesa nonostante il duro peso della malattia» : ... secondo la Gaudium et Spes , per 'essere fratelli e perciò chiamati ad una sola evidente vocazione umana e divina', lavorando insieme 'senza violenza, senza inganno' alla costruzione 'del mondo ...