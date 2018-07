“Indagato” Terremoto nel governo | il ministro iscritto nel registro del pm

caffeinamagazine

(Di venerdì 20 luglio 2018) È destinata a creare unpolitico senza precedenti la notizia appena trapelata suldegli Affari Europei, Paolo Savona, indagato a Campobasso nell’inchiesta del pm Rossana Venditti che coinvolge altre 22 persone per presunta usura bancaria. Savona all’epoca dei fatti contestati era al vertice di Unicredit, dove siedeva a seguito della vice presidenza in Capitalia e con la fusione degli istituti, e in particolare alla presidenza della Banca di Roma. Secondo quanto riporta l’Ansa citando fonti legali, a conferma dalle indiscrezioni rimbalzate a livello locale, il nome delSavona risulta presente dell’atto della Procura della Repubblica di Campobasso relativo alla richiesta di proroga dei termini di durata delle indagini preliminari nell’inchiesta relativa ai parchi eolici di Molise, Puglia e Campania. L’iscrizione del ...