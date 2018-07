palermo.mobilita

: Il progetto Eurispes: fuffa che avanza - fabion54 : Il progetto Eurispes: fuffa che avanza - MobilitaPA : Il progetto Eurispes: fuffa che avanza - cerebro84 : Nascerà a Palermo il più grande porto dell’Europa del Sud, ecco come sarà nel progetto dell’Eurispes (FOTO) Read mo… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) ... possiamo realizzare tutti i progetti del mondo, ma mai nessuno sarà come i rendering e come ce lo aspettiamo perché le acque del fiume saranno sempre sporche e maleodoranti. E come ultimo punto il ...