Una revisione della letteratura prova a fare chiarezza sui vari disturbi da sensibilità

Strage di Erba : la Cassazione rifiuta l’incidente probatorio NessUna revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi - condannati all'ergastolo : Strage di Erba ultime notizie – Arriva il no secco dalla Cassazione per incidente probatorio e revisione del processo. Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo in via definitiva, dovranno rimanere dietro le sbarre. I legali della coppia hanno presentato ricorso contro il rifiuto precedente dei giudici di Brescia, avvenuto lo scorso gennaio. Olindo Romano e Rosa Bazzi rimangono per la legge italiana gli unici responsabili ...

Pubblicata Una revisione della letteratura sulla diagnosi e sulla gestione della Sindrome di Cushing : Uno specialista statunitense ha fatto il punto sulle attuali conoscenze sulla Sindrome di Cushing, in particolare per quanto riguarda la diagnosi e la gestione clinica. Fra gli aspetti evidenziati nell’articolo, la difficoltà di individuarla nelle forme più lievi e l’attenzione da porre nella scelta della cura di quelle più gravi. Nieman, nell’introduzione dell’articolo, ricorda che la Sindrome di Cushing è provocata da un aumento patologico ...

Tria - rischio di Una revisione al ribasso della crescita : E' l'elenco fornito dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'assemblea dell'Abi. "Puntare sullo stimolo endogeno alla crescita basato sugli investimenti pubblici e privati - ha spiegato - ...

Tria : “Rischi di Una moderata revisione al ribasso del Pil 2018. NessUna manovra correttiva in corso d’anno” : Ci sono “rischi di una moderata revisione al ribasso per la previsione di crescita 2018”. A poco più di un mese dall’insediamento del governo gialloverde, il ministro dell’Economia Giovanni Tria si è presentato in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato per illustrare le linee guida del suo mandato. “Pur in un quadro positivo i dati” recenti ” suggeriscono che la crescita sia continuata ...

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti oggi 23 Giugno 2018 : Una previsione sul trionfatore (seconda serata) : Questa sera si torna in Piazza del Popolo e su Radio 105 per la seconda serata del Wind Summer Festival 2018: quali sono gli artisti in "gara" questo 23 Giugno?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 18:20:00 GMT)

Le cure per l’irsutismo : risultati di Una revisione sistematica della tetteraturacon metanalisi : Un gruppo internazionale di esperti ha eseguito una revisione della letteratura scientifica dedicata alle cure impiegate nell’irsutismo e una metanalisi dei risultati raccolti. La metanalisi ha dimostrato che anticoncezionali, farmaci anti-androgeni e molecole che riducono l’insulino-resistenza sono più efficaci del placebo nel trattare l’irsutismo. D’altra parte, l’irsutismo è uno di quei quadri nei quali è necessaria un’attenta ...

Sagre - Consiglio comUnale di Avigliano e Anci chiedono la revisione della sicurezza : Avigliano UMBRO -Tiene ancora banco l'argomento delle Sagre: le associazioni di volontariato che organizzano le manifestazioni nel territorio ternano sono in forte difficoltà: cancellati diversi ...