Terremoto L’Aquila | Guido Bertolaso assolto nell’appello del processo Grandi Rischi bis

Un Terremoto di magnitudine 3.1 sulla scala Richter è stato registrato pochi minuti fa ad una profondità di 6 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Teramo in Abruzzo.

Terremoto oggi a L'Aquila/ INGV ultime scosse : sisma M 3.0 a Pizzoli in Abruzzo (28 maggio 2018) : Terremoto oggi a L'Aquila: ultime scosse INGV, dati in tempo reale. sisma di M 3.0 a Pizzoli in Abruzzo: sciame sismico in centro Italia e in Sicilia, oggi 28 maggio 2018