La denuncia di Open Arms | “I libici hanno lasciato morire in mare una donna e un bimbo” 

Migranti - la denuncia di Open Arms : “Guardia costiera libica ha lasciato morire in mare una donna e un bambino” : La denuncia è accompagnata da una foto e da un video. Su Twitter. Il testo dice questo: “La Guardia costiera libica ha detto di aver intercettato una barca con 158 persone fornendo assistenza medica e umanitaria, ma non hanno detto che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché non volevano salire sulle motovedette”. Parola di Oscar Camps, fondatore della ong spagnola Open Arms. Lo scatto lascia ...

Migranti - Open Arms denuncia : «Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici» : Una foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. Erano a bordo di un gommone in difficoltà e la Libia li avrebbe lasciati...

Migranti - la denuncia di Open Arms : la Libia ha lasciato morire in mare una donna e un bambino : ROMA - La Libia avrebbe lasciato morire una donna e un bambino che erano a bordo di un gommone in difficoltà. Lo denuncia l'ong spagnola Proactiva Open Arms pubblicando su twitter le foto dei due ...

Migranti - Open Arms denuncia : «Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici» : Una foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. Erano a bordo di un gommone in difficoltà e la Libia li avrebbe lasciati...

Migranti - la denuncia della Ong Open Arms : “I libici hanno lasciato morire in mare una donna e un bambino” : Oscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, denuncia su Twitter: "La guardia costiera libica ha annunciato che aveva intercettato una barca con 158 persone a bordo e ha fornito assistenza medica e umanitaria. Quello che non ha detto è che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché quelle persone non volevano andare sulla pattuglia libica", A bordo sono stati ritrovati i cadaveri di una donna e un ...

Migranti - la denuncia di Open Arms : la Libia ha lasciato morire in mare una donna e un bambino : Lo scrive su Twitter la ong spagnola cui Salvini aveva negato l'accesso ai porti. I due a bordo sarebbero stati lasciati affondare perché non volevano salire sulla motovedetta libica: "Per quanto tempo dovremo avere a che fare con gli assassini arruolati dall'Italia?"

OPEN ARMS ARRIVATA A BARCELLONA/ La denuncia del fondatore Camps : "chiusura porti costata 360 morti" : OPEN ARMS a BARCELLONA: “L’Italia ci rende impotenti”. Critiche verso la chiusura dei porti da parte del Bel Paese. La capo missione Montes punta il dito contro gli italiani(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:53:00 GMT)

Migranti - Open Arms denuncia : 'Italia e Malta ci negano accesso' : La ong Proactiva Open Arms ha annunciato su Twitter che 'Italia e Malta negano l'accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms, un battello umanitario che ha salvato oltre cinquemila ...