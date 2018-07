H-Farm | ponte tra Italia e Cina | Marco Polo Program raccoglie 2 | 4 mln euro

sportfair

(Di martedì 17 luglio 2018) Treviso, 17 lug. (AdnKronos) – Nel 2017, in, gli investimenti in startup innovative hanno raggiunto i 58,8 miliardi di dollari e nel primo trimestre di quest’anno sono a quota 19,1 miliardi (dati Tech in Asia), secondi solo a quelli degli Stati Uniti. Si tratta di un mercato in fortissima espansione, con un Pil in crescita del 6,8% nel primo trimestre del 2018 (in linea con l’aumento dei due precedenti periodi), all’avanguardia per quanto riguarda i temi inerenti l’innovazione e la trasformazione digitale. La piattaforma di innovazione H-, in partnership con QWOS, uno dei principali brand inche opera come intermediario di investimenti all’estero, favorisce l’accesso delle startup nel mercato cinese attraverso il, una call sempre attiva a cui possono candidarsi startupne, attive da almeno 3 anni e ...