La polizia britannica ritiene di avere trovato l'origine del gas nervinoche ha avvelenato una coppia britannica ad Amesbury, poco lontano da Salisbury, teatro dell'attacco contro l'ex spia russa Skripal e sua figlia. Sarebbe in una piccolarecuperata durante le ricerche adi Charlie Rowley, l'uomo avvelenato e sopravvissuto a differenza della moglie. L'inchiesta continua per capire come e da dove lasia arrivata nella. Lo riferisce la stampa britannica.(Di venerdì 13 luglio 2018)