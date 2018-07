agi

: Ingroia sta con Di Battista, - massimoneri90 : Ingroia sta con Di Battista, - massimoneri90 : Ingroia sta con Di Battista, 'ha ragione su scandalo scorte inutili' - massimoneri90 : Ingroia sta con Di Battista, -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Antonio Ingroia ringrazia "pubblicamente" Alessandro Di"per l'importante presa di posizione sulle 'pazze'", dopo che l'esponente del M5s ha denunciato, su Facebook, la "vergogna tutta italiana" di tutelare con scorta alcuni giornalisti e politici mentre all'ex pm anti-mafia è "stata tolta" la protezione. "Non condivido che io abbia commesso un errore lasciando la magistratura", precisa Ingroia con riferimento al passaggio in cui Diparla di "grandissimo errore" riferendosi alla sua entrata in politica. "Purtroppo, non avevo scelta - si giustifica -. Tocca semmai allo Stato trovare un modo diverso di valorizzare la mia esperienza professionale, invece che punirmi togliendomi la scorta". "Dihaa denunciare lo '' di certe ...