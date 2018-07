Voucher | è scontro nel governo Salvini li rivuole | Di Maio si oppone

Reintroduzione Voucher : scontro tra Di Maio e Salvini : Ormai sembra scontato: i Voucher sono pronti a tornare nel sistema di lavoro italiano. Resta però il passaggio del parlamento, che dovrà definirne modi e tempi, nel momento in cui discuterà il Decreto Dignità. Consulta qui lo speciale sul Decreto Dignità In attesa però di sapere il da farsi, nei banchi del governo Lega-5stelle iniziano le prime schermaglie sul tema. Da un lato c’è la Lega, che vorrebbe reintrodurli in alcuni settori, ...

Scontro nel governo sui Voucher. Salvini li rivuole - ma Luigi Di Maio si oppone : “M5S contrario allo sfruttamento” : Scontro sui voucher nel governo Conte. La Lega vorrebbe reintrodurli in maniera massiva per i lavoratori del settore agricolo e turistico ma Di Maio non è d'accordo: ": "Il tema dei voucher, se viene introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un argine, anzi un muro di cemento armato da parte del Movimento 5 Stelle. Non si deve entrare nel ragionamento 'o ce li fate sfruttare o li licenziamo'. L’impegno che io ho assunto è quello di ...

Decreto dignità : sull'uso dei Voucher si riapre lo scontro Salvini-Di Maio : Mentre si aspetta il testo del Decreto dignità approvato dal governo la scorsa settimana, che non è ancora stato firmato dal Presidente della Repubblica, riemergono le tensioni tra la Lega e il ...

Decreto dignità : sull’uso dei Voucher si riapre lo scontro Salvini-Di Maio : Per il leader della Lega il Decreto è migliorabile, e i voucher servono in agricoltura, nel turismo e per il lavoro stagionale. Replica Di Maio: se si usano «per sfruttare la gente, alzeremo un muro di cemento armato»