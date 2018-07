Nero su bianco | il record di Donald Trump | quanti posti di lavoro ha creato

Emre Can in Piazza Castello a Torino - ‘prima’ passeggiata da biancoNero per il tedesco della Juventus [GALLERY] : Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino, i tifosi bianconeri vogliono una foto con lui Emre Can è stato accolto a Torino con calore da parte dei tifosi. Il calciatore tedesco è approdato alla Juventus con il benestare dei supporter bianconeri, che ora vogliono tra le fila della propria squadra anche Cristiano Ronaldo. Emre Can ieri ha fatto la sua apparizione a Piazza Castello a Torino attirando ...

Mercato Juve - CR7 in biancoNero : l'annuncio potrebbe arrivare mercoledì 11 luglio : La Juventus è pronta per mettere a segno il colpo del Secolo. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo che nella prossima stagione, salvo clamorosi colpi di scena, vestirà la maglia dei campioni d'Italia. L'asso portoghese, infatti, sta per lasciare il Real Madrid dopo cinque stagioni eccelse, il motivo sarebbe legato al rapporto tra il giocatore ed il suo presidente attuale Florentino Perez che da gennaio è diventato gelido. CR7 aveva messo in ...

Mendes ha l'ok per il prezzo - Cristiano Ronaldo sempre più biancoNero : l'ultimo nodo è l'annuncio : TORINO - Il super agente Jorge Mendes ha inserito il penultimo tassello dell'affare del secolo Juventus- Cristiano Ronaldo : quello economico. Il manager del portoghese, stando a quanto filtra da ...

Perez rimanda la festa Juventus. Ma Cristiano sarà biancoNero : Non resta che aspettare. Probabilmente un paio di giorni ancora. Poi, Cristiano Ronaldo diventerà un giocatore della Juventus. Insomma: il, relativo, protrarsi dell'attesa non pare mettere in ...

Calloni - un duro biancoNero per il nuovo Lecco : È giovane, promettente. Ha un fisico da gigante della difesa. Ma sa di doversi scavare il posto in trincea con le mani, senza neanche la vanghetta. Se vuole difendere la porta bluceleste dovrà farlo a ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - il club biancoNero dà un annuncio importantissimo! [VIDEO] : Cristiano Ronaldo continua a lasciare col fiato sospeso i tifosi della Juventus, il talento portoghese potrebbe arrivare nelle prossime ore “Oggi, 7 luglio parliamo dei numeri 7 degli ultimi 20 anni alla Juve e del settimo che indosserà questa maglia. Qual è il tuo preferito?”. La Juventus attraverso il proprio account ufficiale Weibo, social network cinese, ha postato un video molto importante nel quale il club ha elencato ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - la conferma del club biancoNero! Il comunicato ufficiale : “Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa, Juventus Football club S.p.A. precisa che durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge”. E’ questo il messaggio della Juventus pubblicato ufficialmente sul sito ufficiale del club e che sembra ...

L'argento vivo addosso - e non solo - : nel mondo biancoNero di Anastasia - FOTO : Anastasia Ferrante: aspirante attrice, modella e... imprenditrice. Ecco chi è l'eclattica tifosa della Juventus: scoprila in FOTOgallery!

Ronaldo-Juve - il titolo biancoNero vola ancora e la Consob chiede lumi : "Valutiamo opportunità" : MILANO - Anche la Consob ha detto la sua nel caso di calciomercato dell'estate, l'ipotesi di passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juve. In una settimana che sta maturando il +30% del titolo bianconero, ...

Juventus - dal Portogallo : CR7 in biancoNero entro poche ore : CR7 IN bianconero- Dopo la notizia bomba dei giorni scorsi, continua a trovare conferme il possibile passaggio in bianconero di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dai colleghi portoghesi di “Record“, il passaggio in bianconero dell’asse portoghese sarebbe solamente questione di ore. AFFARE DA 350 MILIONI Di fatto, come si legge sul quotidiano portoghese, l’attaccante sarà […] L'articolo Juventus, dal ...

Calciomercato Juventus - Higuain blocca l’affare Ronaldo : le parole dell’agente spiazzano il club biancoNero : Il fratello-agente di Higuain ha sottolineato come il fratello stia bene a Torino, bloccando di fatto la cessione e il conseguente arrivo di Ronaldo Sono giorni caldissimi in casa Juventus, l’affare Ronaldo catalizza l’attenzione dell’intera stampa mondiale, facendo sognare tutti i tifosi della Juventus. A frenare gli entusiasmi però ci ha pensato il fratello di Gonzalo Higuain, principale indiziato a lasciare la Juventus ...

In Spagna sono sicuri : Ronaldo ha un accordo con la Juve. E il titolo biancoNero guadagna il 12% in Borsa : Non è ancora arrivato ma già fa guadagnare soldi alla sua futura (?) società. Secondo i media spagnoli Cristiano Ronaldo sarà un giocatore della Juventus nei prossimi giorni: i quotidiani sportivi As e Marca parlano di un accordo già preso tra il campione portoghese e i bianconeri. E intanto, scrive il Sole 24 ore, il titolo della Juventus ha guadagnato il 12% da quanto si è diffusa la voce ...

Calciomercato Udinese - Jankto ceduto alla Sampdoria : pioggia di milioni per il club biancoNero : La società del presidente Pozzo ha definito la cessione di Jankto alla Sampdoria, ricevendo in cambio un tesoretto di quindici milioni di euro Operazione ormai in dirittura d’arrivo tra la Sampdoria e l’Udinese, il club bianconero ha accettato l’offerta di quindici milioni presentata per Jankto, dando il via libera per le visite mediche, che dovrebbero avvenire venerdì. pioggia di denaro dunque per la famiglia Pozzo, che ...

