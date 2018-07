Misteriosa ancora appare in Fortnite | come sta cambiando la mappa per la Stagione 5

optimaitalia

(Di domenica 8 luglio 2018) Ladistae sicuramente ve ne sarete accorti. Innanzitutto stannondo tanti vortici sull'isola. Sì, sembrano proprio portali spazio-temporali, cosa che ci fa avvicinare sempre di più alla nostra (e comune) teoria che la5 disarà incentrata, non sappiamo se tutta, sui viaggi nel tempo o nello spazio all'interno della.I vortici hanno risucchiato differenti oggetti,la mascotte di Tomato Town ma anche quella di Durrr Burger. Non è finita, perché quest'ultima è addirittura riapparsa nel bel mezzo del deserto californiano, nella vita reale. Ma i vortici non stanno servendo solo a risucchiare oggetti. Ce n'è uno apparso all'improvviso sullae nessuno sa da dove proviene: stiamo parlando di un'che è apparsa su una collina tra Spiagge Snob e Boschetto Bisunto. Potete vederla proprio nell'immagine in alto. Quindi la ...