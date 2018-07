Claudio Marchisio | il messaggio malinconico ed il possibile addio alla Juventus

sportfair

: Vacanze finite, Claudio Marchisio pensa al futuro? 'Un'estate dentro a mille pensieri' - Golssip - Golssipofficial : Vacanze finite, Claudio Marchisio pensa al futuro? 'Un'estate dentro a mille pensieri' - Golssip - LaskaJuventus : @cropy03 No ma io non sto parlando di bellezza, Claudio è oggettivamente bello a prescindere dalla barba, però per… - 87geNna : invece di leggere Claudio Marchisio ho letto Cristiano Marchisio, per oggi è tutto -

(Di domenica 8 luglio 2018)si appresta a vivere giorni caldissimi, il centrocampista potrebbe lasciare ladopo l’arrivo di Emre Can “Ultimo bagno di questa estate, per me, bellissima, interessante, viaggiando molto, conoscendo posti nuovi e persone nuove. Un’estate dentro a mille pensieri”.ha salutato così le sue vacanze estive, pronto a ripartire dal ritiro della. Tra i suoi mille pensieri però c’è anche quello relativo al calciomercato, dato che il suo futuro in bianconero è a dir poco in bilico. L’anno scorso ha giocato molto poco e quest’anno è arrivato anche Emre Can a togliere ulteriori minuti ai centrocampisti “scartati” da Allegri. L’sembra essere certo, il Principinopotrebbe lasciare la.L'articolo, iled il...