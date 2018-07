Tutte le bufale da smontare sulla ludopatia

ilgiornale

(Di sabato 7 luglio 2018) Il decreto dignità cancellerà la pubblicità di giochi e scommesse. Tutti contenti: dal Fatto a Repubblica, dal Corriere della sera all'Avvenire. Persino certi leghisti. Ma vediamo dialcuni luoghi comuni.1. Laè un'emergenza sociale. Può darsi, ma chi lo dice? Anche i morti sulle strade sono un problema (ben superiore) ma nessuno vieta la pubblicità delle auto o di bandire le auto nelle vicinanze delle scuole o degli ospedali. Mettiamo dei limiti, come sul gioco. Ma torniamo ai numeri. Di Maio ha detto che così vuole salvare un milione di famiglie. Ma i dati ufficiali Asl degli ospedalizzati per ludopatie parlano di 7.000 persone. Vabbé, molti - direte - non si riconoscono tali. Come per drogati e alcolisti. I Sert gestiscono (dati vecchi) 160mila tossicodipendenti e l'ultimo rapporto Ipsad sostiene che un italiano su tre (15 milioni di cittadini), ha usato almeno una ...