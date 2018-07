Reddito di cittadinanza | flat tax | Fornero | Tria | ' non sono sotto assedio'

L'ultima balla di Luigino : "L'Europa finanzi flat tax e Reddito di cittadinanza" : Luigi Di Maio vuole far "cambiare paradigma" all'intera Unione Europea, onde realizzare (in deficit) le promesse elettorali del programma di governo, ma senza pagare pegno in Europa. Obbiettivo: farsi abbuonare i soldi per il suo reddito di cittadinanza e per la flat tax di Salvini.Il vicepremier ha annunciato la sua ultima ideona al Comitato interministeriale per gli Affari europei, convocato ieri a Palazzo Chigi dal redivivo ministro Paolo ...