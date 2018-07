Mercato | ufficiale Meret | al Napoli fino al 2023 Simeone chiama Kalinic e Brozovic

CalcioMercato Sassuolo - ufficiale l'acquisto di Boateng. Presentato De Zerbi : 'Prince valore aggiunto' : Adesso è ufficiale: Kevin Prince Boateng torna in Italia e vestirà la maglia del Sassuolo. La società neroverde ha ufficializzato l'acquisto dell'ex Milan dall'Eintracht Francoforte, a titolo ...

CalcioMercato Catania - è ufficiale : Andrea Sottil nuovo allenatore : Il Catania riparte da Andrea Sottil. L'ex allenatore del Livorno, che nei giorni scorsi aveva presentato le proprie dimissioni alla società toscana, è stato ufficializzato alla guida del club ...

CalcioMercato Napoli - pagata la clausola al Real Betis : ufficiale l'arrivo di Fabian Ruiz : Fabian Ruiz è ufficialmente un giocatore del Napoli , il club azzurro ha pagato la clausola di 30 milioni al Real Betis e ha comunicato l'ingaggio del centrocampista spagnolo con una nota apparsa sul ...

CALCIOMercato NAPOLI - Ufficiale la cessione di Giaccherini al Chievo : Il NAPOLI ha ufficializzato la cessione di Emanuele Giaccherini a titolo definitivo al Chievo . L'ex esterno della Nazionale era passato nello scorso mese di gennaio in prestito dagli azzurri ai ...

CalcioMercato Lazio - si complica la trattativa per Acerbi. Ufficiale l'arrivo di Proto : Durmisi, Sprocati e Berisha sono stati i primi tre rinforzi ufficializzati dalla Lazio, che continua a lavorare sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della ...

CalcioMercato Lazio ufficiale : Proto firma un triennale : ROMA - Silvio Proto è ufficialmente un giocatore della Lazio . Il club biancoceleste ha annunciato la firma del portiere trentacinquenne su un contratto di durata triennale. Questo il comunicato: "La ...

CalcioMercato Torino - ufficiale : preso Izzo : Torino - Il Torino ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal Genoa di Armando Izzo . Il difensore, nato il 2 marzo 1992, a Napoli, negli ultimi quattro anni ha vestito la maglia del Genoa. ...

CalcioMercato Inter - ufficiale l'acquisto di Lautaro Martinez : contratto quinquennale per l'argentino : Giornata di ufficialità in casa Inter , il club nerazzurro infatti ha reso noto con un comunicato l'acquisto di Lautaro Martinez . Operazione conclusa già da tempo quella relativa all'attaccante ...

CalcioMercato Lecce - ufficiale : Falco torna a casa : Lecce - Il figliol prodigo è tornato a casa: il Lecce riabbraccia Filippo Falco , trequartista classe '92, che dopo essere cresciuto nelle giovanili giallorosse e aver debuttato con il club salentino, ...

CalcioMercato Sassuolo - ufficiale : Giovanni Rossi è il nuovo ds : Sassuolo - Il Sassuolo annuncia Giovanni Rossi come suo nuovo direttore sportivo. Per lui è un ritorno, avendo già lavorato con la società emiliana nel 2006 per la prima volta, come membro del ...

CalcioMercato Genoa - ufficiale : ecco Marchetti dalla Lazio : GENOVA - Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa . Lo comunica la società rossoblu, dopo che l'estremo difensore a giugno aveva effettuato le visite mediche. Il classe '83 proviene dalla ...

CalcioMercato Fiorentina - è ufficiale l'acquisto di Lafont : il portiere ex Tolosa ha firmato un contratto di cinque anni : Il club viola ha ufficializzato l'arrivo del portiere classe '99, che ha firmato un contratto per i prossimi cinque anni La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisito a titolo definitivo del portiere ...