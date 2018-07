Malta - precipita da una scogliera in vacanza : Fabio - promessa del calcio - muore a 17 anni : Fabio Soto, giocatore 17enne del Coruxo, club della terza serie professionistica spagnola, è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera mentre era in vacanza con gli amici a Malta. "Rabbia, dolore e impotenza. Riposa in pace, resterai per sempre nei nostri cuori".Continua a leggere