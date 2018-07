Aperti i casting per Portobello | come partecipare? Antonella Clerici riporta su Rai1 lo

Casting ancora Aperti per il nuovo film di Pupi Avati e per un corto legato alla NABA : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte ai Casting per il nuovo film diretto da Pupi Avati e per un cortometraggio collegato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Il signor diavolo Il celebre regista Pupi Avati è tuttora alla ricerca di giovani attori per la realizzazione del suo nuovo film dal titolo Il signor diavolo, prodotto dalla DueA film. In particolare, come vi avevamo già anticipato in un nostro ...