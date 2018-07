Maradona | ' Argentina | cronaca di una morta annunciata Messi troppo solo'

Maradona e il flop dell'Argentina : 'Cronaca di una morte annunciata' : 'Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte annunciata'. È il verdetto di Diego Armando Maradona, che nella notte nella sua trasmissione 'La mano del Diez' su Telesur ha ammesso 'di sentirsi male perchè ancora una volta ...

Maradona : 'Messi non c'entra. Argentina - cronaca di una morte annunciata' : TORINO - 'Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte annunciata'. È il verdetto di Diego Armando Maradona , che nella notte nella sua trasmissione 'La mano del Diez' su Telesur ha ammesso 'di sentirsi male perché ancora una volta ...

Maradona : 'Argentina - cronaca di una morte annunciata' : ROMA - 'Un altro Mondiale è andato senza lasciarci nulla. E' stato come andare al cinema a vedere la cronaca di una morte annunciata'. Diego Armando Maradona, nel tradizionale appuntamento con 'De la mano del Diez' sull'emittente venezuelana Telesur, non ci gira troppo attorno dopo il 4-3 subito ...

Maradona commenta il crollo dell’Argentina : “cronaca di una morte annunciata” : Diego Armando Maradona parla di “cronaca di una morte annunciata”, il flop dell’Argentina è destinato a far discutere a lungo Il match perso 4-3 contro la Francia e l’uscita di scena dell’Argentina dai mondiali sono la “cronaca di una morte annunciata”. E’ il commento di Diego Armando Maradona dopo il ko dell’Albiceleste negli ottavi di finale della coppa del mondo. Ospite del programma ...

Russia 2018 - Maradona : “per Argentina cronaca di una morte annunciata” : Il match perso 4-3 contro la Francia e l’uscita di scena dell’Argentina dai mondiali sono la “cronaca di una morte annunciata”. E’ il commento di Diego Armando Maradona dopo il ko dell’Albiceleste negli ottavi di finale della coppa del mondo. Ospite del programma ‘De la mano del Diez’ trasmesso dalla tv venezuelana ‘Telesur’, il campione argentino attacca le decisioni tattiche del ...

VIDEO Maradona soffre per l’eliminazione dell’Argentina. Le reazioni ai gol e alla sconfitta contro la Francia ai Mondiali : Diego Armando Maradona ha sofferto per la sua Argentina, eliminata ai Mondiali 2018 di calcio. Dopo le tante emozioni della sfida contro la Nigeria, con tanto di medi rivolti in campo e malesseri sugli spalti, oggi il Pibe de Oro si è contenuto. Ha esultato sul gol del pareggio di Angel Di Maria, poi di fronte alla doppietta di Mbappé si è dovuto arrendere. Di seguito i VIDEO delle reazioni di Diego Armando Maradona durante Francia-Argentina 4-3 ...

Francia-Argentina - il web si scatena : “ho visto tre Pogba in campo” - Maradona show in… bella compagnia [FOTO] : 1/16 ...

Francia-Argentina - che spettacolo sugli spalti : solito “Maradona show” [GALLERY] : Diego Armando Maradona sempre presente in Russia per le gare della sua Argentina, anche oggi sugli spalti il Pibe de oro si è messo in luce Francia-Argentina è il primo ottavo di finale del Mondiale russo, le squadre a fine primo tempo si trovano sul punteggio di parità, spettacolo in campo con un gol per parte ma anche in tribuna con le tifoserie impazzite. Un tifoso speciale ha attirato come sempre l’attenzione, si tratta di Diego ...

Russia 2018 - Maradona : “Uruguay e Argentina possono andare ai quarti” : MONDIALI– L’ex stella del calcio Diego Armando Maradona ha grande “fiducia” che l’Argentina e l’Uruguay possano superare gli ottavi di finale del Mondiale in Russia contro Francia e Portogallo, grazie alla forza dei loro giocatori. “Ho molta fiducia nell’Uruguay. Sappiamo che può fare bene, che ha fatto molto bene, che non ha regalato nulla, ha un uomo, e lo ripeto, un crack come il difensore ...

Argentina - Maradona : 'Più vivo che mai. Quante bugie su di me' : ROMA - 'Voglio far sapere a tutto il mondo che sono più vivo che mai. Purtroppo non posso rendere buone le persone mediocri'. Diego Armando Maradona tranquillizza tutti sulle sue condizioni di salute ...

Maradona si sente male durante Argentina-Nigeria - ora sta bene : Non è stata certo una partita priva di emozioni, quella che nella serata di ieri ha visto trionfare l'Argentina sulla Nigeria solo negli ultimi minuti, grazie alla rete messa a segno da Rojo. Un match ad alta tensione fino al fischio finale, per i tifosi davanti al televisore e per quelli in tribuna a San Pietroburgo. Tra coloro che hanno visto Leo Messi e compagni qualificarsi agli ottavi del mondiale anche Diego Armando Maradona, che come ...

Maradona si è preso la scena - durante Nigeria-Argentina : Nonostante fosse in tribuna, grazie ad alcune foto molto scenografiche (e ad altre meno) The post Maradona si è preso la scena, durante Nigeria-Argentina appeared first on Il Post.

Dito medio Maradona - Belen rincara la dose di… volgarità di Diego : la Rodriguez scurrile dopo il gol dell’Argentina [GALLERY] : Diego Armando Maradona fa il Dito medio dopo il gol dell’Argentina contro la Nigeria, Belen Rodriguez pubblica sui social il gesto dell’ex calciatore aggiungendoci del ‘suo’ Belen Rodriguez ieri sera, da Ibiza, ha seguito in tv il match tra la sua Argentina e la Nigeria, valido per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. La squadra africana fino all’86° del secondo tempo, sul risultato di ...

Mondiali 2018 - l’Argentina passa il turno. Ma lo spettacolo è sugli spalti : Maradona dalla lode a Dio al malore : “Sono convinto che finalmente vedremo giocare l’Argentina da Argentina”. Diego Armando Maradona aveva previsto la vittoria dell’Albiceleste contro la Nigeria, con il relativo passaggio di turno. Ma mentre Messi e compagni se la giocavano in campo, in tribuna l’ex pibe de oro dava spettacolo tra invocazioni all’altissimo, preghiere e gesti scaramantici. Alla fine la gioia è stata troppa e Maradona ha avuto un collasso che ...