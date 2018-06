Tennis | Lacko troppo forte per Cecchinato | le FOTO più belle della semifinale di

sportfair

: CECCHINATO DI RIMONTA! ?????? Marco #Cecchinato vince in tre set contro Millman e vola in semifinale a #Eastbourne: i… - Eurosport_IT : CECCHINATO DI RIMONTA! ?????? Marco #Cecchinato vince in tre set contro Millman e vola in semifinale a #Eastbourne: i… - DanieleRaponi : #Cecchinato ???? eliminato nelle semifinali #ATPEastbourne battuto da #Lacko ???? 63 64 #NatureValleyInternational #atp #tennis ?? - jamesgenao : RT @federtennis: Finisce in semifinale il percorso di Marco #Cecchinato a Eastbourne: l'italiano viene battuto da Lacko per 6-3 6-4. #stayF… -

(Di venerdì 29 giugno 2018)sconfitto daina Eastbourne: le immagini piùdel match sull’erba Proprio come successo al Roland Garros, il cammino di Marcosi è fermato inanche sul terreno erboso di Eastbourne. Questa volta però non è Thiem a fermarlo, bensì un caparbio Lukas, che trionfa sull’italiano in soli due set. Scorri la gallery per vedere le immagini piùdel match. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articoloper: lepiùdi Eastbourne SPORTFAIR.