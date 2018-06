Temporali su Sardegna | Sicilia e Calabria

Allerta Meteo Estofex - “forti Temporali in arrivo : attenzione in Sardegna e Sicilia” : Allerta Meteo – Il Centro Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un nuovo avviso di fenomeni Meteo estremi per le prossime ore a causa della “Tempesta di San Giovanni” in arrivo sull’Europa centro/meridionale. Gli esperti Meteorologi di Estofex hanno lanciato un allarme di livello 1 per Sicilia e Sardegna, dove “durante il giorno ci potranno essere forti temporali nelle aree terrestre, mentre ...

Allerta meteo Sardegna : Temporali da domani - domenica 24 giugno : La Protezione civile della Sardegna ha emesso un Allerta meteo per temporali a partire dalle 15 di domani, domenica 24 giugno, fino alle 6 di lunedì. “A partire dal pomeriggio di domani 24 giugno e sino alle prime ore del mattino di dopodomani, la Sardegna potrà essere interessata da attività temporalesca a carattere sparso che interesserà soprattutto la parte orientale e meridionale con cumulati sino a elevati e intensità localmente ...

Temporali intensi in arrivo in Sardegna e al Centro-nord : Situazione meteo live Una depressione in quota, associata a aria fresca, attualmente tra il Golfo del Leone e il Mar di Sardegna tende a muovere lentamente verso levante. Ciò rinnoverà condizioni di instabilità tra oggi e domani al Centro-nord e a breve in Sardegna. immagine satellitare Eumetsat Evoluzione Temporali intensi in Sardegna e al Centro-nord […]

Allerta meteo Sardegna : domani piogge e Temporali : Allerta meteo della protezione civile per domani in Sardegna. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse e a prevalente carattere temporalesco, in particolare durante le ore centrali e nel pomeriggio. Sono attesi cumulati moderati su tutta l’isola. L'articolo Allerta meteo Sardegna: domani piogge e temporali sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo - allerta gialla : rischio nubifragi in Sardegna/ Previsioni meteo : venti di burrasca e Temporali : Maltempo, allerta giallo: rischio nubifragi in Sardegna. Previsioni meteo: venti di burrasca e temporali anche in Emilia Romagna e Campania. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:23:00 GMT)