F1 Francia | Vettel | «Ho perso la gara | ancora una volta | al primo giro»

Gp Francia - Vettel : 'L'incidente? Ho sbagliato io' : Roma, 24 giu. , askanews, 'Hamilton mi ha forzato alla partenza? No. Ho fatto una buona partenza, probabilmente la migliore dei primi tre. Ho cercato di uscirne da una situazione complicata. La colpa ...

F1 – Lauda duro sull’errore di Vettel in Francia - Niki non perdona Seb ed i commissari di gara : “penalità inadeguata” : Niki Lauda commenta il Gp di Francia appena terminato, che si è caratterizzato per un errore in partenza di Sebastian Vettel, poi penalizzato Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un ...

Francia : Hamilton - Verstappen - Raikkonen. Errore Vettel al via : Partito dalla pole, il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto in tranquillità il suo primo GP di Francia, tagliando il traguardo con 7 secondi sulla Red Bull di Max Verstappen, con la Ferrari di Kimi Raikkonen a completare il podio (eh già, il sempre criticato Kimi di nuovo sul podio…). Quarto, nonostante i problemi […] L'articolo Francia: Hamilton, Verstappen, Raikkonen. Errore Vettel al via sembra essere il primo su ...

Gp Francia : Vettel - errore mio al via : ANSA, - ROMA, 24 GIU - ''Ho fatto una buona partenza all'inizio, ma poi non avevo più spazio. Il problema è che la partenza di Valtteri è stata abbastanza buona e non potevo andare né a destra ne' a ...

F1 - Gp Francia; Vettel : ''Errore mio - chiedo scusa a Bottas'' : Non so se potevo vincere ma avevamo una buona macchina e potevamo andare sul podio' le parole del quattro volte campione del mondo dopo la gara. 'Avevo fatto una buona partenza, la migliore fra i ...

Hamilton vince in Francia e vola a +14 su Vettel : Lewis Hamilton domina e vince il GP di Francia al Paul Ricard. L’inglese della Mercedes e scavalca Sebastian Vettel in testa

F1 Francia - Vettel : "Errore mio al via - il podio era a portata" : Il tedesco si prende le proprie responsabilità per il 5° posto di Le Castellet: "Ho rovinato la gara anche a Bottas"

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “Ho sbagliato in partenza. Potevamo puntare al podio - la penalità è equa. Mi dispiace per Bottas” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del quinto posto nel GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha sbagliato in partenza tamponando Valtteri Bottas e ha compromesso la sua gara, riuscendo comunque a rimontare e a strappare punti preziosi in ottica classifica generale. Il quattro volte Campione del Mondo ha assistito alla vittoria di Lewis Hamilton che ora ha 14 punti di vantaggio. Queste le dichiarazioni che il pilota ...

F.1 - GP di Francia - Vince Hamilton - Vettel solo quinto : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Francia, ottava prova del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, partito dalla pole position, non ha praticamente avuto rivali oggi e approfittando dell'errore in partenza di Vettel, Lewis si riprende la leadership in campionato. Seconda posizione per Max Verstappen, mentre sul gradino più basso del podio troviamo la Ferrari di Kimi Raikkonen.In aggiornamento...

Formula 1 - GP di Francia 2018 : vince Hamilton - torna leader. Raikkonen terzo - Vettel quinto in rimonta : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 0 2 VERSTAPPEN +7.090 3 Raikkonen +25.888 4 RICCIARDO +34.736 5 Vettel +61.935 6 MAGNUSSEN +79.364 7 BOTTAS +80.632 8 SAINZ +87.184 9 HULKENBERG +...

F1 - GP Francia 2018 : Lewis Hamilton domina la gara davanti a Verstappen e Raikkonen - quinto Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) vince in scioltezza il Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 e torna in vetta alla classifica del Mondiale (con +14 punti), approfittando dei guai di Sebastian Vettel (Ferrari) che hanno fatto concludere la gara al tedesco in quinta posizione. Molta parte della corsa odierna si è decisa alla partenza, con il ferrarista che, provando l’attacco a Hamilton, è andato a colpire il suo compagno Valtteri Bottas ...

F1 - Gp di Francia 2018 : Hamilton vince - Vettel scontro e rimonta finale - Raikkonen 3° Ferrari e Mercedes - l’impatto : A Le Castellet Seb si scontra con Bottas in partenza si ferma e viene penalizzato poi recupera e termina quinto. Secondo Verstappen e terzo Raikkonen

F1 - Hamilton scalza Vettel e si riprende la leadership : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia : Il pilota della Mercedes vince il Gp di Francia e sale nuovamente in testa alla classifica piloti, Vettel paga il contatto al via con Bottas Anonimo in Canada, devastante in Francia. Cambia il continente e cambia anche Lewis Hamilton, splendido sul circuito francese che torna ad ospitare la Formula 1 dopo quasi vent’anni. Il campione del mondo piazza il suo vessillo su Le Castellet e si riprende la vetta della classifica piloti, scalzando ...

F1 - diretta del GP di Francia : incidente nel primo giro tra Bottas e Vettel. Rimonta del tedesco - poi nuovo pit stop : incidente nel primo giro del Gp di Francia, tornato a Le Castellet dopo 27 anni. Alla prima curva contatto tra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, con il tedesco lungo in frenata che centra il pilota della Mercedes. Ad approfittarne è Lewis Hamilton che resta davanti a tutti. Da quel momento il leader del Mondiale, penalizzato anche di 5 secondi, inizia a recuperare di posizione in posizione, mentre davanti il rivale inglese controlla. Al ...