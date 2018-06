Seconda serata del Wind Summer Festival in Piazza del Popolo a Roma il 23 giugno | gli

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantanti oggi 23 Giugno 2018 : messa in onda rimandata? (Seconda serata) : Questa sera si torna in Piazza del Popolo e su Radio 105 per la seconda serata del WIND SUMMER FESTIVAL 2018: quali sono gli artisti in "gara" questo 23 Giugno?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 - 23 giugno : scaletta e cantanti Seconda serata : Wind Summer Festival 2018 23 giugno. Torna anche quest’anno l’attesissima kermesse musicale che farà risuonare di musica Piazza del Popolo a Roma il 22, 23, 24 e 25 giugno. Presentano i quattro appuntamenti Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della seconda serata il 23 giugno. In fondo all’articolo sono presenti tutti i link utili sul Festival. Leggi anche: ...

Overland 19 : in Seconda serata su Rai1 «un’altra via per le Indie» : Overland - ©Filippo Tenti Il viaggio riparte da Est. Dall’India, tra modernità, tradizione e paesaggi spettacolari. Overland, il programma di viaggi che da anni si fa apprezzare dal pubblico per la sua buona fattura, quest’estate tornerà in seconda serata su Rai1: dal 26 luglio prossimo, la rete ammiraglia del servizio pubblico trasmetterà otto nuovi episodi ambientati, come anticipato, in Oriente. A guidare la spedizione in India ...

Analisi Auditel : La serata di venerdì 15 giugno fra la Seconda di Ora o mai più ed il debutto di Balalaika : La serata parte con la curva di Canale5 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Spagna-Portogallo valevole per il Campionato del mondo di calcio al comando e raggiungendo poi il 36% di share e con la curva blu del Tg1 delle ore 20 che segue fra il 20 ed il 25% di share. Tutte le altre curve sono abbondantemente al di sotto del 10%, con la sola linea di La7 che con Otto e mezzo affiora sulle altre fin verso il 9% di share nel ...

Crazy Ex Girlfriend : una «pazza» commedia musicale nella Seconda serata di Rai 2 : Crazy Ex Girlfriend Un’ex fidanzata un po’ folle che, pur di riprendersi l’innamorato di un tempo, manda all’aria tutta la sua vita e ricomincia daccapo, tra situazioni paradossali, musica e gag: questi gli ingredienti di Crazy Ex Girlfriend, il musical comedy-drama che debutta questa sera alle 23.30 circa su Rai 2. Crazy Ex Girlfriend nella seconda serata di Rai 2 Dopo i primi episodi della seconda stagione di MacGyver, ...

Wind Music Awards 2018 – Seconda serata del 12/06/2018 – Con Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Rai 1. : Questa sera, ore 20:35, ritornano i Wind Music Awards per la Seconda serata dell’edizione 2018, la dodicesima in totale, nuovamente nella splendida location dell’Arena di Verona e nuovamente con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la settima volta insieme al timone dell’evento. Due martedì sera (più una terza serata che si terrà più avanti) per celebrare i maggiori successi della Musica […] L'articolo ...

Seconda serata degli Wind Music Awards all’insegna della musica live. Coez il più premiato : Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la Seconda serata degli Wind Music Awards (per saperne di più sia sulla manifestazione in generale sia su come è andata la prima serata andate qui e qui), registrata all’Arena di Verona la sera del 5 giugno. Seconda serata all’insegna della Musica dal vivo: la maggioranza dei premiati ha ricevuto riconoscimenti relativi ai successi dei loro rispettivi tour. La differita è iniziata con diversi minuti di ...

Concerto Vasco Rossi - Roma/ Seconda serata : medley e novità sul palco (Oggi 12 giugno) : Vasco Rossi è pronto a tornare sul palco dello Stadio Olimpico per il bis Romano che gli permetterà di intrattenere migliaia di fan dopo il successo di ieri. Tutti felici? Quasi.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:35:00 GMT)

Wind Music Awards - la Seconda serata : cantanti e scaletta : Torna su Rai 1 il grande appuntamento estivo con la Musica italiana: gli attesissimi Wind Music Awards, condotti ancora una volta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Martedì...