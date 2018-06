Terremoto magnitudo 2 8 vicino Amatrice

Scossa di Terremoto magnitudo 6.4 nelle Isole Vanuatu : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nelle Isole Vanuatu alle 21:13:35 UTC di ieri (23:13:35 ora italiana) ad una profondità di 33 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.4 nelle Isole Vanuatu sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 4.5 in Repubblica Dominicana : Una Scossa di terremoto magnitudo 4.5 è stata registrata alle 00:13 UTC in Repubblica Dominicana: secondo le rilevazioni dell’Istituto Geofisico statunitense USGS, l’epicentro è stato individuato a 8 km sudovest da Sabana Grande de Boya, ad una profondità di 83,9 km. L’evento è stato distintamente avvertito anche nella capitale Santo Domingo. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 4.5 in Repubblica Dominicana sembra essere il ...

Terremoto in Bosnia : scossa magnitudo 3.6 nella notte : Una scossa di Terremoto magnitudo 3.6 è stata rilevata nella notte, poco prima dell’una, nei pressi di Mostar, nel sud della Bosnia–Erzegovina: lo riportano i media locali, secondo cui l’ipocentro del sisma è stato localizzato a 2 km di profondità. L’evento tellurico è stato avvertito anche sulla costa dalmata croata. Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 3.6 nella notte ...

Hawaii : Terremoto di magnitudo 5.3 in cima al vulcano Kilauea - le eruzioni proseguono da diverse fessure [FOTO e VIDEO] : 1/19 Credit: USGS ...

Latina - scossa di Terremoto di magnitudo 2 nei pressi di Fogliano : Una lieve scossa di terremoto a Latina avvertita dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata di magnitudo 2.0 della scala Richter, l'epicento è stato ...

Terremoto in Giappone - scossa di magnitudo 6.1 a Osaka. Almeno 3 morti e 100 feriti : Almeno tre persone sono morte e altre 100 rimaste ferite dopo un Terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l’area di Osaka, in Giappone. Tra le vittime una bimba di 9 anni a Takatsuki. Il sisma è avvenuto alle verso le 8 ora locale, l’1 in Italia. Fermati i treni veloci Shinkansen e cancellati sei voli per lo scalo del Kansai L'articolo Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.1 a Osaka. Almeno 3 morti e 100 feriti ...

Terremoto di magnitudo 5.6 nel sud del Guatemala : Terremoto di magnitudo 5.6 nel sud del Guatemala Terremoto di magnitudo 5.6 nel sud del Guatemala Continua a leggere L'articolo Terremoto di magnitudo 5.6 nel sud del Guatemala proviene da NewsGo.

Terremoto di magnitudo 2.9 nel Mar Ionio : al largo di Siracusa : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata dall'Ingv nel Mar Ionio al largo della costa di Siracusa.

Giappone - Terremoto di magnitudo 4.7 a nord di Tokyo : Un forte terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato a nord di Tokyo, in Giappone, alle 15:27 locali , le 8:27 in Italia, . L'Agenzia meteorologica nipponica ha localizzato l'epicentro nel sud della ...