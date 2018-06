Napoli Velata | Ozpetek e la Napoli mai raccontata

Napoli Velata : una città avvolta nel misticismo - un Özpetek ammaliante e surrealista : Obbligandoci a capire la fugacità della nostra esistenza in questo mondo, in questo eterno svago di vita e morte che ci lascia sempre in bilico. Come spesso è capitato nella sua cinematografia, il ...

Monterotondo - 'Napoli velata' di Ferzan Ozpetek vince il Festival delle Cerase : Una pioggia di stelle del cinema illuminerà, nella notte del 10 giugno, il centro storico di Monterotondo. Parterre de roi nel cortile di Palazzo Orsini per la serata di premiazione del Festival delle ...

Nastri d’Argento 2018 - le nomination – la sfida è tra Loro - Ammore e malavita - Dogman e Napoli velata : Dodici candidature a Loro di Paolo Sorrentino, nove per Ammore e malavita dei Manetti Bros. e Dogman di Matteo Garrone, otto a Napoli velata di Ferzan Ozpetek, e cinque per A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Queste le nomination ufficiali dei Nastri D’Argento 2018, i premi assegnati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani (SNGCI) ai film italiani usciti dall’1 giugno 2017 al 31 maggio 2018. Sono 47 i titoli in gara ...

Ferzan Ozpetek presenta Napoli Velata in DVD : "Amo la sala - ma anche la visione casalinga ha i suoi rituali" : Per Ozpetek andare a Napoli è stato scoprire le vere radici della cultura italiana : " Dal cibo di Napoli si impara molto: il cibo, come in ogni parte del mondo, è sempre legato alle persone, non è ...