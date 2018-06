Hellblade | Senua' s Sacrifice sfonda il tetto del milione di copie vendute

Hellblade : Senua's Sacrifice a confronto su Xbox One e Xbox One X : Hellblade: Senua's Sacrifice è da poco approdato anche su Xbox One con pieno supporto a Xbox One X e, puntuale, arriva la precisa analisi di Digital Foundry che in un video ci mostra il gioco sulle due piattaforme di Microsoft.Stando alla redazione britannica, Hellblade: Senua's Sacrifice in versione Xbox One gira a una risoluzione di 1600x900, con una pulizia delle immagini non proprio perfetta anche se dal punto di vista delle performance si ...