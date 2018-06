Tracce svolte Maturità 2018 | il saggio socio-economico sulla creatività

Tracce svolte Maturità 2018 - il tema d’attualità sull’articolo 3 della Costituzione : Soluzione e svolgimento del tema d'attualità della prima prova d'italiano della Maturità 2018: l'articolo 3 della Costituzione italiana, quello sull'uguaglianza.Continua a leggere

Tracce svolte Maturità 2018 - il saggio breve sulla solitudine nell’arte : Soluzione e svolgimento del saggio breve di ambito artistico-letterario sul tema della solitudine nell'arte scelto dal Miur tra le Tracce della prima prova della Maturità 2018. Tra gli autori citati e analizzati, anche la poetessa milanese Alda Merini.Continua a leggere

Tracce svolte Maturità 2018 - l’analisi del testo di Giorgio Bassani : Quale è lo svolgimento dell'analisi del testo del brano de Il Giardino dei Finzi Contini uscito all'esame di Maturità? Ecco le proposte di soluzione del testo di Giorgio Bassini scelto dal Miur per la tipologia A della prima prova, quella d'italiano, della Maturità 2018.Continua a leggere

