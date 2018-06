Mondiali | il vice ministro soddisfatto per la Russia

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 giugno 2018) “Non ci dobbiamo vergognare della nostra squadra: questo è ciò che conta!”. Lo ha detto il-primorusso Vitaly Mutko, congratulandosi per la vittoria dellasull’Egitto, con la quale la nazionale di casa si è qualificata per gli ottavi. Lo riportano i media russi. “Il ct Cherchesov – ha poi aggiunto – ha raggiunto l’obiettivo più importante in questi: creare una squadra”. L'articolo, ilper laCalcioWeb.