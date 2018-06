L' omaggio di Amadeus a Frizzi E Rita Dalla Chiesa | Quanto abbiamo riso

ilgiornale

: Fabrizio Frizzi, l'omaggio di Amadeus in diretta. Anche Rita Dalla Chiesa si commuove: - tennie91weddle1 : Fabrizio Frizzi, l'omaggio di Amadeus in diretta. Anche Rita Dalla Chiesa si commuove: - tennie91weddle1 : Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa risponde all'omaggio di Amadeus: - FunweekMag : Ultimo omaggio a Fabrizio Frizzi #Amadeus #OraoMaiPiù -

(Di martedì 19 giugno 2018) Il ricordo di Fabrizioè ancora vivo nella memoria della televisione italiana. Il conduttore, tragicamente scomparso dopo la malattia che per qualche tempo l'aveva tenuto lontano dal piccolo schermo, è stato ricordato in diretta dadurante la seconda puntata del programma "Ora o mai più".Il commovente ricordo diè stato realizzato con un video su una delle concorrenti in gara. "Un bacione a Fabrizio", ha dettodopo che Lisa, la concorrente, si era emozionata nel ricordare come l'avesse "fatta sentire a casa" quando era arrivata al programma.Il pubblico, scrive Leggo, ha così dedicato un lungo applauso al conduttore ormai scomparso. E anche, su Twitter, ha voluto ricordare che tre anni fa lei einiziavano "La posta del cuore". "", ha cinguettato lache è intervenuta sui social poco dopo l'di ...