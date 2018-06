Addio Ai Siti Che Permettono Di Scaricare Video Da YouTube?

Cassa Depositi e Prestiti - la nascita del governo giallo-verde costringe Costamagna all' Addio : Il presidente annuncia: 'No ad un altro mandato'. il primo importante banco di prova del nuovo governo sarebbe dovuto essere proprio l'imminente rinnovo del Consiglio di amministrazione della Cassa -

Povertà : a luglio Addio ai requisiti familiari sul Rei - ecco i nuovi beneficiari Video : Con una recente circolare l'Inps ha confermato le modifiche che interverranno a luglio per quanto riguarda il Rei, la Misura di contrasto alla poverta' che è entrata in vigore lo scorso gennaio. In tutte le regioni d’Italia si sta registrando un autentico boom di domande per questo aiuto alle famiglie in condizione di disagio economico. Proprio il carattere familiare di questa misura, dal prossimo mese di luglio scomparira' come requisito ...