Pensiero del giorno – I cerchi nel grano

Intervento avveniristico a Roma - 27enne amputata controllerà con il Pensiero la protesi del braccio : "Un Intervento avveniristico , con pochissimi precedenti nel mondo e che rappresenta la prima tappa di un percorso che prevede ora lo studio dei processi di stimolazione, seguito dall'apposizione ...

Un nuovo Pensiero critico per la cultura progressista : tra organizzazione del lavoro e governo del territorio : Per gli storici blocchi di destra e sinistra le elezioni politiche del 4 marzo hanno confermato gli importanti cambiamenti intravisti nelle prodromiche elezioni del 2013.Nel campo conservatore sembra oramai al termine la capacità egemonica di Silvio Berlusconi, la cui proposta liberista e insieme corporativa era risultata prevalente sin dal 1994; sull'altro versante, appare esaurito l'impianto politico alla base dell'Ulivo, prima, e del ...

Pensiero critico per affrontare le sfide del lavoro : In un Paese in cui il 47% delle imprese metalmeccaniche fatica a trovare personale con competenze adeguate quando le statistiche ufficiali parlano di 1,8 milioni di disoccupati fra i...

Pensiero del giorno – Geometria Sacra e Numeri : Giovanni Keplero in Harmonices Mundi ha scritto: ‘La Geometria precede la Creazione delle cose, eterna come lo Spirito di Dio; anzi la Geometria è Dio stesso e gli ha fornito gli archetipi per la Creazione del mondo’ L’Universo ha un linguaggio preciso con cui crea e comunica con l’umanità. Si tratta di forme geometriche e di particolari Numeri matematici. Le forme sono archetipiche e si possono ritrovare nei cerchi che appaiono nei campi di ...

Il messaggio della Toffa ai follower : "Il mio è un Pensiero d'amore e luce" : Oggi è il compleanno di Nadia Toffa. La iena è ancora fuori dal piccolo schermo a causa del tumore con cui sta combattendo da qualche tempo. E nel giorno "importante dell'anno in cui si tira una riga e si fanno bilanci", l'inviata de Le Iene ha deciso di mandare un messaggio ai suoi follower su Instagram."Ci riguarda da vicino cavoli! Sono i nostri giorni trascorsi - ha scritto la Toffa - È la nostra vita che ha preso varie direzioni. A volte ...

Pensiero del giorno – Vita e Poesia : Mi ha colpito molto il libro di Donatella Bisutti ‘La Poesia salva la Vita’. La Bisutti riporta l’episodio dell’architetto Lodovico Belgiojoso il quale, rinchiuso in un campo di concentramento durante la guerra e disperando di salvarsi, prese l’abitudine di recitare a memoria le poesie che ricordava. Ne compose anche di proprie mandandole a memoria. L’architetto disse che questo espediente gli salvò la Vita. L’autrice ci dice anche come la ...

Antonella Clerici piange all'ultima puntata della Prova del Cuoco dopo 18 anni. E un Pensiero va a Frizzi : L'ultima puntata di Antonella Clerici dopo 18 anni di onorato servizio a La Prova del Cuoco si è aperta all'insegna delle lacrime anche per Fabrizio Frizzi , degli applausi e dei volti che hanno ...

ELISA ISOARDI - DEDICA D'AMORE A MATTEO SALVINI/ Foto - il Pensiero su Instagram e in tv l'augurio della Clerici : La conduttrice Rai, ELISA ISOARDI, ha postato su Instagram una dichiarazione D'AMORE per MATTEO SALVINI, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:13:00 GMT)

GF 15 - Matteo Gentili in lacrime : il Pensiero del padre che lo turba : Grande Fratello 15, Matteo Gentili in crisi: nella Casa si sfoga con Alessia parlando del padre Un momento molto emozionante ha unito Matteo Gentili e Alessia Prete al Grande Fratello in queste ore. L’ex fidanzato di Paola Di Benedetto, infatti, che nella Casa si è sempre mostrato molto allegro e sorridente, si è fatto travolgere […] L'articolo GF 15, Matteo Gentili in lacrime: il pensiero del padre che lo turba proviene da Gossip e ...

U&D Sara ha scelto Luigi : il Pensiero di Nicola - l'ex fidanzato della Fella : Un'altra scelta emozionante è stata registrata nel famoso studio Mediaset di Uomini e Donne e trasmessa sul piccolo schermo. Questo pomeriggio, in data 30 maggio, abbiamo assistito alla messa in onda di una nuova puntata del trono classico. Nel corso di questo appuntamento Sara ha fatto la sua scelta ricaduta, come ben sappiamo, su Luigi Mastroianni: scopriamo tutte le novità e gli aggiornamenti post-scelta. Uomini e Donne: Sara ha scelto ...

Irlanda - una sconfitta del Pensiero laico : Per l'Irlanda si apre adesso un nuovo capitolo, in cui la politica dovrà decidere quali regole porre all'aborto; e magari anche in Irlanda succederà quello che è già successo in troppe altre nazioni ,...

Pensiero del giorno – La Mente e i Geni : Il biologo cellulare d’avanguardia Bruce Lipton ci dice che ‘La Mente è più forte dei Geni’. Il suo libro ‘La Biologia delle Credenze’ ha vinto l’Award 2006 negli USA quale migliore libro di scienza. “Fino a quindici anni fa si credeva che il nucleo di una cellula, contenente il DNA, fosse necessario per il suo funzionamento. Poi è nata una nuova scienza chiamata ‘Epigenetica’ in cui si spiega come non sono i Geni a influenzare il DNA e ogni ...