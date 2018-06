Censimento rom | Paolo Gentiloni e il delirio su Matteo Salvini | ' Oggi i rom | domani

Martina - aberrante Censimento dei Rom : ANSA, - BRUXELLES, 18 GIU - La proposta di Salvini di un censimento sui Rom "è aberrante". Lo ha affermato il segretario reggente del Pd Maurizio Martina all'ANSA. "E' l'ultimo atto di una escalation ...

Salvini : "Censimento sui rom - quelli italiani purtroppo ce li dovremo tenere" : Il ministro dell'Interno: "Occorre una ricognizione per vedere chi, come e quanti sono. Facciamo un'anagrafe, una fotografia della situazione. Protesta dell'associazione nomadi: "Sarebbe un censimento etnico".

Camusso : orrore e schifo per proposta Salvini Censimento rom : Camusso: barbarie sempre iniziate in questa maniera Roma – Di seguito il tweet della leader Cgil, Susanna Camusso. “Salvini: ‘faremo censimento o anagrafe dei rom’ è ‘peccato per i rom italiani che te li devi tenere in Italia…’. E poi…?. Proporranno un segno per riconoscerli? La barbarie è sempre iniziata con un ‘censimento’, magari per la loro sicurezza. Che orrore e che ...

Rom - Salvini chiede il Censimento : ecco chi sono - quanti sono e dove vivono : La presenza di rom, sinti e camminanti in Italia è stimata dal Consiglio d’Europa fra 120mila e 180mila persone. Secondo la mappatura 2017 dell’Associazione 21 luglio sono 26mila i rom e sinti che vivono in condizioni di emergenza abitativa: in baraccopoli, micro insediamenti e in centri di raccolta rom...

