I 50 peggiori videogame di sempre

(Di lunedì 18 giugno 2018) Che questi siano gli anni d’oro per ilnon lo diciamo solo noi, lo dicono i dati di vendita, la percezione della critica, e ovviamente quella del pubblico. I videogiochi sono ormai una parte fondamentale dell’intrattenimento, e il continuo interesse del pubblico ha portato, negli anni, a una crescita esponenziale del mercato, tale da permettere ai team di sviluppo di spendersi in produzionipiù costose, raffinate e, in sostanza, bellissime. Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo assistito all’uscita di autentici master piece dell’intrattenimento digitale che, tanto sulle piattaforme casalinghe, quanto su pc, hanno tirato fuori prodotti unanimamente considerati eccellenti. Dishonored, il ritorno di Doom, la rinascita di God of War, l’estroso Monster Hunter: World sono solo alcuni dei bellissimi titoli degli ultimi anni. A guardare così ...