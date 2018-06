Roma | prof boccia il figlio e viene strozzato dal padre Docente 24enne picchiato a

"Suo figlio è bocciato" : il padre picchia e cerca di strozzare un giovane professore a Roma : E' successo in un istituto tecnico alla periferia di Roma. Il docente, 24 anni, ricoverato in ospedale con "segni di soffocamento". Un altro episodio a Treviso, la mamma di Padova che ha aggredito l'insegnante di inglese per un 4 farà ricorso contro la bocciatura. Dall'inizio...

Roma - studenti fanno il saluto Romano in classe. La preside : “Goliardata”. I prof contro di lei : “Inaccettabile minimizzare” : “E’ incompatibile con la nostra Costituzione qualsiasi gesto che si richiami al fascismo e tanto più riteniamo inaccettabile che ciò si verifichi nel luogo che la Costituzione stessa elegge come agente formativo dei giovani, cioè la scuola“. Il gesto a cui si riferiscono 37 professori del liceo Socrate di Roma è il saluto Romano con il quale alcuni ragazzi della scuola, nel quartiere Garbatella della Capitale, si sono fatti ...

Roma - concorso per professore associato : risarcita per ingiusta esclusione Video : Dopo quasi 30 anni di battaglie giudiziarie, la professoressa Maria Giuseppina Eboli è riuscita ad ottenere quello che le spetta. Lo ha reso noto il Codacons, che dal 1990 assiste e supporta la Eboli. Il Miur, dopo 28 anni, è stato obbligato a versare alla docente 260 mila euro. Maria Giuseppina Eboli era ricercatrice alla Sapienza di Roma ed aveva deciso di partecipare a un concorso [Video] da 35 posti per professore associato. Il nome della ...

Roma : nuova voragine in strada - betoniera sprofonda con due ruote - : accaduto nel pomeriggio del 31 maggio in una via del quartiere di Centocelle. È la seconda falla apertasi sul manto stradale della capitale in poche ore dopo un episodio simile verificatosi in zona ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini in mattinata a Roma I prof in pole per Palazzo Chigi : Il faccia a faccia, durato poco più di un'ora, è terminato all'ora di pranzo ed è stato tutto incentrato sul nodo del premier e sulla squadra di Governo

Dal Fringe Festival alle occupazioni : lo spettacolo 'La m*erda' in scena dai profughi dello Spin Time a Roma : Dal prestigioso Fringe Festival di Edimburgo alle occupazioni. Lo spettacolo 'La merda' di Cristian Ceresoli, acclamato a livello internazionale, ci è già passato per i posti autogestiti, anche per il 'fu' Teatro Valle a Roma. Ora il 'Valle' non c'è più, ma lo spettacolo continua a viaggiare e dopo una tappa all'Auditorium Parco della Musica e in altri teatri di grido, torna tra le occupazioni. Da questa sera, tre ...

Valentina Romani a Blogo : "Aldo Moro. Il professore - un film che arricchisce" (VIDEO) : Nel quarantesimo anniversario del suo assassinio, avvenuto il 9 maggio del ‘78 per mano delle Brigate Rosse, Rai1 racconta in una docufiction uno dei volti meno noti di Aldo Moro, quello accademico. A Sergio Castellitto (guarda la nostra video intervista) il compito di far rivivere sul piccolo schermo il Moro professore, giurista di lungo corso e ordinario all’Università La Sapienza di Roma, e raccontare il suo rapporto privilegiato con i ...

Valentina Romani - da «La porta rossa» ad «Aldo Moro - Il professore» : Alle elementari, in un tema intitolato «Che cosa farò da grande», ha scritto che avrebbe fatto l’attrice, come il suo mito, Angelina Jolie, di cui aveva il poster in camera. Valentina Romani, 21 anni di Roma, ce l’ha fatta: è uno dei nuovi volti da tenere d’occhio. Dopo il film Un bacio di Ivan Cotroneo, nel 2016, e il ruolo della medium Vanessa nella serie La porta Rossa, la vedrete in Aldo Moro, Il professore, l’8 maggio in prima serata su ...

Roma - ex personal trainer di Amici faceva prostituire clienti : insulti su Fb : rimosso il profilo : 'Ecco alcuni estratti di una meravigliosa estate'. Marco Castellan o, il 46enne personal trainer Romano arrestato venerdì dopo le accuse di sfruttamento della prostituzione, aveva pubblicato appena un ...

Alla Sapienza di Roma l'anteprima della docufiction Rai 'Aldo Moro Il Professore' : ... 'Quando Moro parlava " rileva con intensità, ricordando i suoi incontri- ciò che diceva faceva parte della storia , mentre i discorsi di altri docenti sia pure importanti, erano soltanto cronaca'. ...

Pagelle LIVE Roma-Liverpool - in DIRETTA : 1-1. Manè approfitta dell’errore di Nainggolan - poi l’autogol di Milner pareggia i conti : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-LIVERPOOL Bentrovati alle Pagelle LIVE di Roma-LIVErpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018 (ore 20.45 allo Stadio Olimpico). Dopo il 2-5 subito ad Anfield all’andata, i giallorossi sono chiamati alla seconda impresa consecutiva, dopo aver eliminato il Barcellona di Messi con uno storico 3-0 casalingo. Questa volta, tuttavia, non sarà facile ripetersi contro il temibile ...