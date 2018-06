Piazza Affari maglia rosa in Europa Lo Spread si assottiglia ancora

Piazza Affari : in acquisto Campari : Prepotente rialzo per l' azienda attiva nel settore beverage , che mostra una salita bruciante del 3,13% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la ...

STMicroelectronics riprende la corsa a Piazza Affari : Torna l'interesse sui titoli STMicroelectronics , che si porta in cima all'indice dei titoli più capitalizzati di Piazza Affari con un guadagno del 2,40%. Il produttore di chip conferma dunque il ...

Piazza Affari : violenta contrazione per Acea : Si muove in profondo rosso la multiutility capitolina , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,26% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Acea è più fiacca rispetto all'...

Piazza Affari apre in rialzo - Ftse Mib +0 - 22% : Roma, 13 giu. , askanews, Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib registra in avvio un +0,22% mentre l'All Share guadagna lo 0,20%.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news - Piazza Affari : riunione Fed - rialzo dei tassi di interesse? (13 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, dati macroeconomici in agenda OGGI. riunione FED, rialzo dei tassi di interesse? Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 04:41:00 GMT)

Piazza Affari chiude piatta : Chiusura debole per le piazze finanziarie europee in attesa delle decisioni in tema di politica monetaria della Federal Reserve di domani e della Bce di dopodomani e nel giorno dell'accordo siglato ...

Piazza Affari : i brividi sono finiti? I titoli interessanti ora : E' lecito attendersi ulteriori rimbalzi nel breve? I rialzisti tirano un sospiro di sollievo grazie alle rassicurazioni del neo Ministro dell'Economia italiano sulla permanenza nell'euro del nostro ...

Piazza Affari accelera e distanzia l'Europa : Teleborsa, - Piazza Affari accelera portandosi sulla vetta sui principali listini europei che rimangono cauti in attesa delle decisioni del FOMC e dopo il pessimo dato sul clima economico in Germania ,...

Moncler su di giri a Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata di guadagni per Moncler che segna un progresso dell'1,17% a quota 41,35 euro. Gli occhi sono puntati sul gruppo nella giornata inaugurale della 94° edizione di Pitti Immagine ...