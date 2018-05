Questi giocano col fuoco

huffingtonpost

(Di lunedì 28 maggio 2018) Da quando è rinata la democrazia in Italia siamo alla crisi istituzionale e politica più pericolosa. Salvini e Di Maio a cui si è aggiunta la Meloni prima non hanno riconosciuto il potere del presidente della Repubblica, sancito dalla Costituzione, di dire la sua sulla scelta del presidente del Consiglio e dei ministri, come invece è avvenuto con tutti i suoi predecessori da parte di tutte le forze politiche.Adesso Di Maio, Di Battista e Meloni parlano di impeachment: irresponsabilità spinta fino al limite dell'eversione. Oggi sono finiti il folklore e anche giochi tattici giocati sui social, ma siamo di fronte a scelte di fondo per tutti, individui e forze politiche.Se c'è una critica da fare a Mattarella è casomai quella di avere accettato dai due "consules" tutte le loro paradossali richieste: si sono presentati come una maggioranza ...