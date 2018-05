Impeachment torna tra i vocaboli della politica | ecco cosa significa

Impeachment torna tra vocaboli politica : ecco cos'è : torna nel vocabolario della politica italiana, come spesso accade in momenti di crisi istituzionali, la parola " Impeachment ". Si tratta della messa sotto accusa del presidente della Repubblica, previsto all'articolo 90 della ...

Governo - Di Maio : “Occorre Impeachment Mattarella per evitare reazioni della popolazione. Poi si torna al voto” : Quella più evocativa era l’unica senza virgolettato. Ma – dopo le indiscreazioni – a parlare direttamente di impeachment è arrivato Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento 5 stelle è intervenuto telefonicamente a Che tempo che fa per essere intervistato da Fabio Fazio e ha detto: “Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al Governo. Per questo dico che bisogna mettere in Stato di ...